Лето Койта Тооме прошло в основном в гастролях, но он нашел время и для отдыха. «Честно говоря, немного грустно, что лето так быстро пролетает», - признается певец. В утренней программе радио Elmar музыкант поделился своим любимым летним рецептом.
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ЧТО ЖЕ ЭТО? ⟩ Именитый эстонский певец поделился любимым летним рецептом: «Это я могу есть до отвала!»
Летом Койт предпочитает легкие и простые в приготовлении блюда: «Особенно мне нравится салат с фетой - его я могу есть до отвала! Самое главное - это правильно заправить его. В салате, конечно, должна быть фета, помидоры, лук, огурцы и листья салата. Я заправляю его оливковым маслом, а также добавляю белый винный уксус, немного сахара и соли», - описывает Тооме рецепт своего любимого салата.