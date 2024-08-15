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ЧТО ЖЕ ЭТО? Именитый эстонский певец поделился любимым летним рецептом: «Это я могу есть до отвала!»

Limon.ee
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Фото: Martin Pedaja

Лето Койта Тооме прошло в основном в гастролях, но он нашел время и для отдыха. «Честно говоря, немного грустно, что лето так быстро пролетает», - признается певец. В утренней программе радио Elmar музыкант поделился своим любимым летним рецептом.

Летом Койт предпочитает легкие и простые в приготовлении блюда: «Особенно мне нравится салат с фетой - его я могу есть до отвала! Самое главное - это правильно заправить его. В салате, конечно, должна быть фета, помидоры, лук, огурцы и листья салата. Я заправляю его оливковым маслом, а также добавляю белый винный уксус, немного сахара и соли», - описывает Тооме рецепт своего любимого салата.

Начавшийся грибной сезон не заинтересовал артиста: «Я уже очень давно не собирал грибы. Лет двадцать назад, возможно, был последний раз, когда ходил в лес с родителями или бабушкой. Однако я всегда с удовольствием ем грибы в любом виде, когда есть такая возможность».

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