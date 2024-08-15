ЧТО ЖЕ ЭТО? Именитый эстонский певец поделился любимым летним рецептом: «Это я могу есть до отвала!»

Летом Койт предпочитает легкие и простые в приготовлении блюда: «Особенно мне нравится салат с фетой - его я могу есть до отвала! Самое главное - это правильно заправить его. В салате, конечно, должна быть фета, помидоры, лук, огурцы и листья салата. Я заправляю его оливковым маслом, а также добавляю белый винный уксус, немного сахара и соли», - описывает Тооме рецепт своего любимого салата.

Начавшийся грибной сезон не заинтересовал артиста: «Я уже очень давно не собирал грибы. Лет двадцать назад, возможно, был последний раз, когда ходил в лес с родителями или бабушкой. Однако я всегда с удовольствием ем грибы в любом виде, когда есть такая возможность».