Дочь известной эстонской певицы поступила в университет на необычную специальность: «хочу расширить свои знания»

Аманда Ребека рассказала порталу TV3, что осенью она поступит в Таллиннский технический университет на факультет пищевой и биотехнологии. «Так как я уже имела дело с этими специальностями (танцы и актерское мастерство - прим.), и хочу расширить свои знания, я выбрала что-то новое и интересное для себя, что откроет возможность реализовать себя в совершенно другой сфере», - сказала девушка изданию.