Старшая дочь Герли Падар, Аманда Ребека, весной окончила среднюю школу, но уже осенью поступает в Таллиннский технический университет!
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Дочь известной эстонской певицы поступила в университет на необычную специальность: «хочу расширить свои знания»
Аманда Ребека рассказала порталу TV3, что осенью она поступит в Таллиннский технический университет на факультет пищевой и биотехнологии. «Так как я уже имела дело с этими специальностями (танцы и актерское мастерство - прим.), и хочу расширить свои знания, я выбрала что-то новое и интересное для себя, что откроет возможность реализовать себя в совершенно другой сфере», - сказала девушка изданию.