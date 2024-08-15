ФОТО Упавший в финале Олимпиады эстонский барьерист: «могу я хотя бы получить награду за лучшую мужскую роль второго плана?»

Барьерист Расмус Мяги в третий раз вышел в финал Олимпийских игр. На прошедших Олимпийских играх в Париже Мяги занял седьмое место в забеге на 400 метров с барьерами среди мужчин.

Однако для легкоатлета судьбоносным стало падение на последнем барьере. «Думаю, я почувствовал возможность занять высокое место, и стал нетерпелив. Я начал слишком активно соревноваться, чувствовал, что у меня был хороший темп, в то время как у других он ослаб. С другой стороны, это было мое первое падение в жизни», - позже сказал Мяги в интервью Postimees. «Не хотелось бы делать что-то подобное в прямом эфире, в прайм-тайм, вечером в пятницу».

Несмотря на случившееся, Мяги шутит об этом. «Могу я хотя бы получить награду за лучшую мужскую роль второго плана?» - пишет он под серией фотографий, размещенных в Instagram. Мяги признается, что первой мыслью, которая пришла ему в голову после падения, было то, что он все еще сможет догнать соперников. «Фраза "в финале может произойти что угодно" теперь кажется мне более осмысленной».

«С таким исходом седьмое место запомнится и через пару десятков лет. Стильно!» - пишет кто-то в комментариях. «Иногда проигрываешь, всегда побеждаешь», - комментирует другой. «Другие бегут, а ты летишь», - шутит третий.