ФОТО «Как он на тебя смотрит!» Известная эстонская блогерша продемонстрировала округлившийся живот

Под заголовком «P.S. I love you» живущая на Бали блогер Катри Катс делится фотографиями со своим возлюбленным Юхани Сярглепом.

«Crazzzyyy, на что способно женское тело! Вы потрясающе красивы», - отмечает один из комментаторов. «Как он на тебя смотрит! Так здорово!» - добавляет другой.

В Instagram-аккаунте можно найти еще больше полных любви фотографий пары и их будущего малыша.

«Ну какие же вы все милые!» - комментируют под этим постом. «Вы точно станете замечательными родителями!» - добавляют люди.

О своей беременности блогеры, живущие на Бали, объявили в конце марта этого года. «Наш малыш присоединится к нам в конце этого лета. Я люблю тебя, я люблю нас, и не могу дождаться, когда мы сможем делиться нашей любовью с нашим маленьким чудом», - написала Катри в социальных сетях.

В начале июня Катри Кац опубликовала в Instagram фотографию, сообщив, что беременность достигла третьего триместра. «Первый триместр казался целой вечностью, второй пролетел как одно мгновение. Теперь осталось всего три месяца до встречи с нашим малышом», - поделилась она.

Начало беременности у Катри было не легким. «Первые месяцы беременности были очень тяжелыми, мне было так плохо, что я не могла даже стоять. Постоянно испытывала головокружения. Большую часть времени я проводила в постели и чувствовала себя несчастной», - откровенно поделилась она.

В середине апреля они сообщили радостную новость с помощью милого видео: у них родится девочка. «У нас обоих было предчувствие, и оно оказалось верным», - рассказали они, что с самого начала чувствовали, что к ним присоединится маленькая принцесса.

Катри Катс и Юхани Сярглеп - заядлые путешественники, которые вместе с 2009 года. Последние несколько лет они живут на острове Бали в Индонезии.