Стало известно, с кем встречается 65-летняя американская певица Мадонна, пишет Daily Mail.
Разница в возрасте 37 лет: что известно о новом бойфренде Мадонны
Звезда сцены и Аким Моррис познакомились еще в 2022 году. А встречаться они начали только в 2024.
Звезда сцены начала романтические отношения с 28-летним Акимом Моррисом.
Пару, которая имеет разницу в возрасте 37 лет, видели, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Медж.
Согласно данным местной итальянской прессы, артистка будет праздновать в частном поместье Dolce & Gabbana, а молодой возлюбленный будет рядом с именинницей.
Футболист ямайского происхождения на самом деле некоторое время был в ее жизни после того, как они ранее появились на съемках для журнала вместе.
65-летняя Мадонна и 28-летний Аким снялись в одной съемке для журнала Paper, которая была опубликована в августе 2022 года.
После совместного появления в Paper дуэт больше не видели вместе до июля 2024 года, когда певица опубликовала кадры с Акимом в своем Instagram. Знаменитость поделилась фотографиями, на которых она обнимается с Акином 4 июля, когда они вместе праздновали в Нью-Йорке.
Аким, который родился 2 мая 1996 года, сейчас живет в Нью-Йорке. А родился он на Ямайке. Новый избранник Мадонны получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год.
Во время учебы в университете Аким играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.
Напомним, родной сын Мадонны Рокко Ричи отметил день рождения.