Разница в возрасте 37 лет: что известно о новом бойфренде Мадонны

Звезда сцены и Аким Моррис познакомились еще в 2022 году. А встречаться они начали только в 2024.

Звезда сцены начала романтические отношения с 28-летним Акимом Моррисом.

Пару, которая имеет разницу в возрасте 37 лет, видели, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Медж.

Согласно данным местной итальянской прессы, артистка будет праздновать в частном поместье Dolce & Gabbana, а молодой возлюбленный будет рядом с именинницей.

Футболист ямайского происхождения на самом деле некоторое время был в ее жизни после того, как они ранее появились на съемках для журнала вместе.

65-летняя Мадонна и 28-летний Аким снялись в одной съемке для журнала Paper, которая была опубликована в августе 2022 года.

После совместного появления в Paper дуэт больше не видели вместе до июля 2024 года, когда певица опубликовала кадры с Акимом в своем Instagram. Знаменитость поделилась фотографиями, на которых она обнимается с Акином 4 июля, когда они вместе праздновали в Нью-Йорке.

Аким, который родился 2 мая 1996 года, сейчас живет в Нью-Йорке. А родился он на Ямайке. Новый избранник Мадонны получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год.

Во время учебы в университете Аким играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Напомним, родной сын Мадонны Рокко Ричи отметил день рождения.