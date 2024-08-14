Именитая певица оказалась под следствием после съемок клипа: что произошло

Сейчас Департамент охраны окружающей среды правительства Балеарских островов изучает, могли ли исполнительница и ее команда нанести ущерб защищенным дюнам на островке Эспальмадор.

На протяжении всего музыкального клипа Перри можно увидеть танцующей и поющей вместе с друзьями в тропическом месте, а также в переполненном ночном клубе. В какой-то момент клипа Перри зажигала под трек в, казалось бы, огороженной веревкой зоне около океана - рядом с командой и съемочным оборудованием.

Однако Департамент охраны окружающей среды правительства Балеарских островов в настоящее время изучает, могли ли исполнительница и ее команда нанести ущерб защищенным дюнам на островке Эспальмадор.

В ведомстве подтвердили, что предварительное расследование было начато, хотя там не уточнили, расследуется ли возможное преступление против окружающей среды, и будет ли оно подлежать санкциям, поскольку оба вопроса должны будут быть решены в ходе расследования. Они также объяснили, что продюсерская компания, ответственная за видеоклип, не имела разрешения на съемку в этой природной зоне и не подавала на него заявку.

Однако в пресс-релизе, полученном Billboard, департамент заявил, что музыкальный клип не является «преступлением против окружающей среды», поскольку съемка разрешена по запросу.

Наряду со знаменитым пляжем Сес-Ильетес на Форментере, дюны С'Эспальмадор образуют наиболее сохранившуюся систему дюн на Балеарских островах и имеют «большую экологическую ценность», согласно данным правительства Балеарских островов на его туристическом сайте.

С'Эспальмадор - это частный островок, расположенный к северу от острова Форментера, который с 1980 года является частью природного парка Сес-Салинес на Ибице и Форментере. Его длина составляет около 2,9 км, а ширина - 800 метров (137 гектаров). Кэти Перри - не единственная американская звезда, которая воспользовалась своим пребыванием на Ибице и Форментере для работы.

Актер Уилл Смит выбрал студию звукозаписи в роскошном отеле на севере Ибицы для записи своей последней песни. Он поделился в социальной сети Instagram роликом под названием «Настроение на закате на Ибице», где он читает рэп и исполняет часть своей песни, сопровождая это изображениями заката на Ибице в сопровождении друзей.