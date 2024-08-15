УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна о нудистских пляжах: «Я поворачиваю голову, а там женщины голые»

Юлия признается, что к нудистским пляжам относится положительно. «Если это не мешает другим людям, то почему бы и нет. Я помню, что раньше [нудистский пляж в Эстонии] был, но он был не официальный, насколько я знаю. Если такие люди существуют, которым он необходим, то, наверное, пусть будет», - делится Юлия своем мнением по поводу того, нужен ли в Эстонии нудистский пляж.

Татьяна же относится к пляжам, где отдыхающие могут загорать голышом, отрицательно: «Я выросла без нудистских пляжей, для меня это неприемлемо. Но у других людей своя культура: кому-то это нравится».

Александр же поделился с нами историей того, как он случайно забрел на женский пляж. «Когда мне было лет, наверное, 11, я как-то раз гулял в Пярну возле моря. А там, в Пярну, получается, есть пляж дикий, общественный, и дальше уже идет женский. Я так шел, шел, шел через все эти пляжи и даже не заметил табличку: "Аккуратно здесь голые люди". Я поворачиваю голову вправо, извините, а там женщины голые. Женщины мне начали говорить: "Мальчик, что ты тут делаешь?". Я извинился, развернулся и сразу ушел», - вспоминает он.

О чем еще рассказали жители Таллинна, смотрите в видео!

Нудистские пляжи в Эстонии

Пресс-секретарь горуправы Таллинна Наталья Рая сказала, что в Таллинне официальных нудистских пляжей нет. То же самое сообщил и советник по связям с общественностью Пярнуской горуправы Теэт Роосаар: «Официального нудистского пляжа в Пярну нет. У нас есть женский пляж, на котором иногда нежатся голышом и мужчины».

На наш вопрос, есть ли в Нарва-Йыэсуу нудистский пляж, ответа от городской управы мы не получили. Поэтому выяснить, остался ли там официальный пляж для нудистов, который был расположен недалеко от городского, нам не удалось.