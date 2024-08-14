ВИДЕО Вера Брежнева дала концерт на русском языке: на певицу обрушилась лавина критики в Сети

Как известно, после 24 февраля 2022 года артистка переехала из России в Европу и начала даже помогать Украине. Однако Брежнева все же редко высказывается относительно войны.

Знаменитость заявила, что не будет отказываться от русского языка и переводить свои хиты на украинский. Более того, на концертах за рубежом она исполняет русскоязычные треки, хотя у нее в репертуаре есть семь песен на украинском языке.

На днях после одного из своих концертов Вера решила поделиться в Instagram фрагментом с выступления. Певица опубликовала видео, на котором она исполняет русскоязычную песню 2008 года «Я не играю». Этот трек, как и другие хиты, не были переведены на украинский.

Подписчики звезды упрекнули ее за исполнение на русском языке. Одна из комментаторов поинтересовалась у Брежневой: «Возвращаетесь к русскому языку?»

На это артистка ответила, что всю жизнь общалась на русском и намекнула, что не планирует переходить на украинский. «Откуда? Я говорю и пою на нем всю жизнь», - написала исполнительница.

Под другим постом певицы, написанным на русском языке, Веру также спросили, почему она продолжает говорить «на языке оккупантов». В ответ на это певица заявила, что у нее есть поклонники из разных стран.

«Потому что в регионе есть также страны, где не говорят на украинском. Молдова, Казахстан и так далее», - указала Вера.