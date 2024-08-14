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ВИДЕО Вера Брежнева дала концерт на русском языке: на певицу обрушилась лавина критики в Сети

Limon.ee
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Вера Брежнева в 2017 году.
Вера Брежнева в 2017 году. Фото: Review News/Shutterstock

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и гастролировала по России, но после начала полномасштабного вторжения встала на сторону Украины, неожиданно дала концерт на русском языке, пишет УНИАН.

Как известно, после 24 февраля 2022 года артистка переехала из России в Европу и начала даже помогать Украине. Однако Брежнева все же редко высказывается относительно войны.

Знаменитость заявила, что не будет отказываться от русского языка и переводить свои хиты на украинский. Более того, на концертах за рубежом она исполняет русскоязычные треки, хотя у нее в репертуаре есть семь песен на украинском языке.

На днях после одного из своих концертов Вера решила поделиться в Instagram фрагментом с выступления. Певица опубликовала видео, на котором она исполняет русскоязычную песню 2008 года «Я не играю». Этот трек, как и другие хиты, не были переведены на украинский.

Подписчики звезды упрекнули ее за исполнение на русском языке. Одна из комментаторов поинтересовалась у Брежневой: «Возвращаетесь к русскому языку?»

 На это артистка ответила, что всю жизнь общалась на русском и намекнула, что не планирует переходить на украинский. «Откуда? Я говорю и пою на нем всю жизнь», - написала исполнительница.

Под другим постом певицы, написанным на русском языке, Веру также спросили, почему она продолжает говорить «на языке оккупантов». В ответ на это певица заявила, что у нее есть поклонники из разных стран.

«Потому что в регионе есть также страны, где не говорят на украинском. Молдова, Казахстан и так далее», - указала Вера.

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