У Кейт Миддлтон и княгини Монако Грейс обнаружилась особенная связь

Новое обручальное кольцо принцессы Уэльской Кэтрин, которое ее поклонники заметили на видео, посвященном олимпийской сборной Великобритании, могло быть вдохновлено украшением княгини Монако Грейс Келли, считает Tatler.

На безымянном пальце левой руки Кейт элегантно блестело золотое кольцо, украшенное сапфирами и белыми бриллиантами. Те, кто давно следит за жизнью принцессы, задаются вопросом, может ли это быть кольцо обещания, которое принц Уильям подарил ей, когда они встречались в Сент-Эндрюсе.

Другие думали, может ли это быть тем же кольцом вечности, которое принц Уильям, как сообщается, подарил своей жене в ознаменование рождения их первого сына, принца Джорджа. Или, может быть, это был новый подарок от Уильяма, например, на празднование их 13-й годовщины свадьбы, которую пара отметила 29 апреля этого года.

В любом случае, это кольцо вечности, по-видимому, является временной заменой самого знакового украшения Кейт, ее обручального кольца с сапфиром и бриллиантом, которое когда-то принадлежало принцессе Диане. Символ памяти, любви и наследия, кольцо украшено 12-каратным сапфиром опаловой огранки, окруженным 14 бриллиантами круглой огранки.

После смерти принцессы Дианы принц Гарри унаследовал сапфировое кольцо, но он подарил его своему брату Уильяму после того, как принц сделал предложение Кейт Миддлтон.