Как и Грейс Келли, Кейт имеет не одно обручальное кольцо.
У Кейт Миддлтон и княгини Монако Грейс обнаружилась особенная связь
Новое обручальное кольцо принцессы Уэльской Кэтрин, которое ее поклонники заметили на видео, посвященном олимпийской сборной Великобритании, могло быть вдохновлено украшением княгини Монако Грейс Келли, считает Tatler.
На безымянном пальце левой руки Кейт элегантно блестело золотое кольцо, украшенное сапфирами и белыми бриллиантами. Те, кто давно следит за жизнью принцессы, задаются вопросом, может ли это быть кольцо обещания, которое принц Уильям подарил ей, когда они встречались в Сент-Эндрюсе.
Другие думали, может ли это быть тем же кольцом вечности, которое принц Уильям, как сообщается, подарил своей жене в ознаменование рождения их первого сына, принца Джорджа. Или, может быть, это был новый подарок от Уильяма, например, на празднование их 13-й годовщины свадьбы, которую пара отметила 29 апреля этого года.
В любом случае, это кольцо вечности, по-видимому, является временной заменой самого знакового украшения Кейт, ее обручального кольца с сапфиром и бриллиантом, которое когда-то принадлежало принцессе Диане. Символ памяти, любви и наследия, кольцо украшено 12-каратным сапфиром опаловой огранки, окруженным 14 бриллиантами круглой огранки.
После смерти принцессы Дианы принц Гарри унаследовал сапфировое кольцо, но он подарил его своему брату Уильяму после того, как принц сделал предложение Кейт Миддлтон.
Кольцо в видеоролике заметно тоньше обручального кольца, и подписчики Instagram Royal Fashion Police отметили, что оно более повседневное, подходящее для домашней атмосферы.
Этот двойной подход к украшениям, украшающим безымянный палец Кейт, напоминает другую принцессу, возможно, более прославившуюся своими кольцами, чем любая другая королевская особа в истории. Грейс Келли, принцесса Монако Грейс, получила в подарок от своего жениха, принца Ренье III, культовое обручальное кольцо Cartier.
Легендарное кольцо с тремя камнями, названное в честь гигантского 10,48-каратного изумрудного бриллианта в центре, обрамленного двумя багетными боковыми камнями, впоследствии вдохновило таких людей, как Элизабет Тейлор и Амаль Клуни.
И хотя обручальное кольцо принцессы Грейс вошло в историю, самое известное из украшений на самом деле не было оригинальным кольцом, которое принц Ренье подарил Грейс Келли, когда сделал предложение актрисе в ее семейном доме в Филадельфии.
Многие думали, что он наденет ей на палец кольцо, разработанное Cartier. Однако вместо этого принц подарил актрисе кольцо с большим символическим значением. Как и кольцо Кейт Миддлтон, это было кольцо вечности.
Усыпанное рубинами и бриллиантами, символизирующими флаг Монако, Ренье выбрал украшение, которое всегда будет напоминать новой принцессе о стране, где она однажды будет править. С драгоценностями, передаваемыми в доме Гримальди из поколения в поколение, это также было трогательным поклоном ее новой семье.