Меган Маркл была в ужасе от условий, в которых жил принц Гарри до их брака

Разногласия возникали между Гарри и его старшим братом Уильямом еще задолго до появления Меган. В том, что отношения принцев напряжены, актриса убедилась, когда впервые пришла в гости к наследнику престола, пишет New York Post.

Случилось это в 2017 году. Гарри жил в одном из самых маленьких домов на территории Кенсингтонского дворца, в то время как Уильям и его супруга заняли приличных размеров коттедж. В первую же секунду, пишет королевский биограф Роберт Джобсон, Меган была «ошарашена».

«Ее шокировало неравенство между родными братьями, - цитирует эксперта New York Post. - Мне кажется, Меган не завидовала, а была буквально удивлена тем, как роскошно жил Уильям по сравнению с Гарри».

Биограф предполагает, что именно с этого момента Меган и начала строить козни против будущих родственников. А если быть точнее, подсказывать Гарри, как строить дальнейшую совместную жизнь.