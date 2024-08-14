Был соблазн: почему Бен Аффлек покинул Дженнифер Лопес

Джей Ло известна своим негативным отношением к алкоголю, однако она запустила собственный бренд коктейлей. Тем временем Аффлек долго отказывался от вредной привычки.

В свое время оскароносный актер злоупотреблял алкоголем, особенно во время первого брака с Дженнифер Гарнер. Впрочем, многодетный отец смог бросить вредную привычку, но соблазн мог преследовать его.

«Этот брак был невероятно удручающим - Джей Ло ведет очень гламурный образ жизни, и он часто сталкивался с соблазном», - рассказал инсайдер.

Поэтому Аффлек должен был уйти, чтобы избежать своего худшего кошмара - срыва.

Что касается Дженнифер Лопес, то она известна своим негативным отношением к алкоголю, но в 2023 году запустила собственный бренд коктейлей Delola, чем разозлила фанатов.

Тогда бизнес-леди сказала, что ей нравится «иногда выпивать коктейли».

«Для него очень нездорово находиться рядом с любым типом алкоголя. А вместе с Джей Ло пришла пьянка, с вечеринками в окружении неискренних людей, которые вели себя с ними особым образом из-за его славы, что стало для него триггером», - добавил инсайдер.

По словам близкого человека Джей Ло, это будет самое дорогое - закончить их историю официально. Сообщалось, что певица хочет отсудить половину денег оскароносного актера.