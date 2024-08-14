Принц Уильям впервые за более чем десять лет продемонстрировал волосы на лице. Таким образом будущий король напомнил «историю вражды из-за бороды» в королевской семье Великобритании, пишет Tatler.
Вражда из-за бороды: почему поссорились принц Уильям и принц Гарри
Недавно будущий король Великобритании снова вернулся к образу с бородой. Долгое время он не имел волос на лице из-за строгих военных правил.
В неожиданном видео, посвященном команде Великобритании на Олимпийских играх-2024 в Париже, принц Уэльский стоял рядом с женой Кейт Миддлтон, когда он благодарил спортсменов страны. Супруги находятся, судя по всему, в Анмер-Холле на летних каникулах. И Уильям предстал в новом-старом образе. Он снова отрастил бороду, с которой в последний раз его видели много лет назад.
Вражда между принцем Уильямом и принцем Гарри из-за бороды
Весной 2018 года принц Гарри понял, что его невеста Меган Маркл никогда не видела его без бороды. А их свадьба уже приближалась. В своей автобиографии «Запасной» герцог Сассекский вспоминает, как его волосы на лице были «комфортным одеялом», когда приближался большой день. Впрочем, младший сын короля Карла III хотел идти к алтарю в своей военной форме.
Гарри отращивал бороду после того, как покинул британскую армию в 2015 году, и хотя он не служил три года, однако имел почетные звания, такие как генерал-капитан Королевской морской пехоты. А армейские правила утверждали, что действующим офицерам запрещается надевать униформу в любой форме, кроме гладко выбритой, за исключением смягчающих обстоятельств. Поэтому Гарри обратился со своей просьбой к покойной бабушке, королеве Елизавете II, которая возглавляла британские вооруженные силы, и предоставил аргументы на то, чтобы жениться «с усами». Бабушка позволила внуку сделать так, как он захотел.
Однако нарушение строгих правил разозлило принца Уильяма.
«Когда я сообщил ему, что его мнение не имеет значения, поскольку я уже пошел к бабушке и получил зеленый свет, он разозлился», - рассказывал Гарри.
«Ты поставил ее в неловкое положение, Гарольд! У нее не было другого выбора, кроме как сказать да», - разозлился тогда будущий британский король.
По мнению Гарри, его старшего брата разозлило снисходительное отношение бабушки к младшему внуку.
«Вилли всегда считал, что бабушка питает слабость ко мне, что она потакала мне, держа его на невероятно высоких стандартах. Потому что... Наследник, Запасной и так далее. Его это раздражало», - говорил принц.
Ведь сам Уильям был вынужден сбрить собственную бороду после того, как присоединился к британской армии в 2009 году. Когда принц Уэльский требовал от Гарри избавиться от бороды, младший брат просто отказался.