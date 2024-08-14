Вражда из-за бороды: почему поссорились принц Уильям и принц Гарри

Недавно будущий король Великобритании снова вернулся к образу с бородой. Долгое время он не имел волос на лице из-за строгих военных правил.

В неожиданном видео, посвященном команде Великобритании на Олимпийских играх-2024 в Париже, принц Уэльский стоял рядом с женой Кейт Миддлтон, когда он благодарил спортсменов страны. Супруги находятся, судя по всему, в Анмер-Холле на летних каникулах. И Уильям предстал в новом-старом образе. Он снова отрастил бороду, с которой в последний раз его видели много лет назад.

Вражда между принцем Уильямом и принцем Гарри из-за бороды

Весной 2018 года принц Гарри понял, что его невеста Меган Маркл никогда не видела его без бороды. А их свадьба уже приближалась. В своей автобиографии «Запасной» герцог Сассекский вспоминает, как его волосы на лице были «комфортным одеялом», когда приближался большой день. Впрочем, младший сын короля Карла III хотел идти к алтарю в своей военной форме.