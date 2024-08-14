«Удерживать крик»: Павел Фахртдинов возвращается в Таллинн с концертом

В 2023 году Rus.Postimees уже рассказывал о музыканте, когда он дважды приезжал в Таллинн, чтобы спеть свои песни о любви, красоте, боли и ужасе от происходящего сегодня.

«Павел Фахртдинов - это такой человек-мост. Между бардами и рок-н-роллом, между позавчера и послезавтра, между модным и вечным, между живыми и вечно живыми. Но главное - он и сам все еще очень живой. Умеющий почувствовать и, главное, признаться в том, что еще может чувствовать. Сегодня это - очень много», - гласит анонс концерта 16 августа в «Yama Karaoke».

«Фахртдинов - скорее рокер, чем бард, пусть и с высокой текстовой планкой в лучших традициях социально заряженного рок-н-ролла эпохи Перестройки», - в начале прошлого года писал о музыканте автор Rus.Postimees Ян Левченко.

Спустя несколько месяцев в большом интервью музыкант подробно рассказывал Rus.Postimees о своих работах, которые были сделаны после того, как Россия начала полномасштабную военную агрессию против Украины.