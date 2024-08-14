Музыкант Павел Фахртдинов, о котором критики говорят в терминах «настоящий», «талантливый», «искренний», «отчаянный», даст большой сольный концерт в Таллинне 16 августа. Rus.Postimees презентует новый текст музыканта накануне его возвращения в столицу Эстонии.
«Удерживать крик»: Павел Фахртдинов возвращается в Таллинн с концертом
В 2023 году Rus.Postimees уже рассказывал о музыканте, когда он дважды приезжал в Таллинн, чтобы спеть свои песни о любви, красоте, боли и ужасе от происходящего сегодня.
«Павел Фахртдинов - это такой человек-мост. Между бардами и рок-н-роллом, между позавчера и послезавтра, между модным и вечным, между живыми и вечно живыми. Но главное - он и сам все еще очень живой. Умеющий почувствовать и, главное, признаться в том, что еще может чувствовать. Сегодня это - очень много», - гласит анонс концерта 16 августа в «Yama Karaoke».
«Фахртдинов - скорее рокер, чем бард, пусть и с высокой текстовой планкой в лучших традициях социально заряженного рок-н-ролла эпохи Перестройки», - в начале прошлого года писал о музыканте автор Rus.Postimees Ян Левченко.
Спустя несколько месяцев в большом интервью музыкант подробно рассказывал Rus.Postimees о своих работах, которые были сделаны после того, как Россия начала полномасштабную военную агрессию против Украины.
«Отменяемо ли расчеловечивание? То, которое произошло уже, нет. Бучу никак не отменить. Можно ли не допустить новое расчеловечивание? Наверное. Но для этого нужен такой пласт работы… полностью ведь надо все делать заново, чтобы не допустить такого больше никогда. У меня нет ответа на этот вопрос. Я верю в то, что новое расчеловечивание невозможно, только если будет проведена огромная работа по очистке от ржавчины. Чтобы трубу покрасить или приварить, надо зачистить ее от ржи. Нужна зачистка, иначе не прилепится ничего. Отвалится на фиг…», - рассуждал Фахртдинов год назад над тем, как далеко может зайти нынешнее расчеловечивание.
Последние его опубликованные песни ровно об этом. Трек «Самолет» был написан после внезапной поездки в Россию (с 2022 года Фахртдинов живет во Франции) о тех, кто стал наемником, согласившись убивать, фактически заживо умерев самостоятельно.
А совсем новая песня «Больше искать не надо» рассказывает о свете и любви, которых так не хватает в наступившем сегодня.
«Друзья в Таллинне и Риге, 16 и 17 августа я в ваших городах буду играть концерты. Будут новые песни и проверенные старые. Программа ядреная. Приходите!» - написал Павел Фахртдинов в своем Facebook накануне возвращения в страны Балтии.
«Ян Левченко написал достаточно, теперь нужно прийти самим. И дело не только в активной антивоенной поэзии барда. Павел Фахртдинов - редкий и мощный артист», - комментирует предстоящий концерт основатель клуба любителей старых книг и рок-музыки, выпускник Тартуского университета, филолог, семиотик и букинист Денис Поляков.
«Паша - настоящий. Талантливый, искренний, отчаянный. Несколько песен, написанных им за последние два года - на разрыв. Искренне советую отметить в календарях и посетить! 16 августа - Таллинн, 17 августа - Рига», - в своем Facebook написал о предстоящих концертах журналист и музыкальный эксперт Михаил Козырев.
Rus.Postimees накануне приезда музыканта в Таллинн, с разрешения автора, презентует самое последнее его стихотворение, которое навряд ли станет новой песней, но точно будет понятно многим, кто был вынужден покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года.
Взболтай, но не смешивай память про дом.
Она разбавляется тающим льдом.
Из мёрзлой коры пролезает бутон
Безжизненной новой жизни,
В которой чужим окровавленным ртом
Мы странно курлычем «мерси» и «пардон»,
Засохший батон превращаем в крутон,
Но не от того, что капризней.
Теперь бережливей друг к другу и к тем,
С кем мы не ломаемся от страшных тем,
Кто нас не вычеркивает насовсем
Из списка живых и не очень.
Смиряется бег и равняется шаг,
Меняется слог от «эх, б***ь!» на «всех благ!»
И рваные шрамы вопроса «ты как?»
Уже не расходятся ночью.
Взболтай, но не смешивай память про дом,
Который пропах твоим старым котом.
(Ты сам-то оттуда уехал с трудом,
А кот бы и вовсе с цепи слез:
Он раньше тебя запах тьмы обонял)
Рус.алко не хочется - высох канал.
Ты леших уже по углам погонял.
Иначе бы просто не вывез.
В том доме нам выдали ценный язык
Картинно молчать и удерживать крик.
Здесь эти ключи не подходят в пазы,
А наши бадлоны в их худи.
Столетних предшественников эпигон,
Ты в новом пространстве капелл и ротонд
Болтаешь, мешаешь и тлеешь, как Бонд.
Но сиквелов больше не будет.