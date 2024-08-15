ГОРОСКОП НА 15 АВГУСТА Стрельцов ждет насыщенный день, а Весам следует запастись терпением

Вторая половина дня – время возможностей, каждой из которых хочется воспользоваться. Нелегко сделать верный выбор и определиться с приоритетами. Тут стоит полагаться на собственный опыт и здравый смысл; советы со стороны едва ли будут полезными.

Овен

Вы многое успеете сделать в первой половине дня. Не хочется ни минуты тратить напрасно, вы с энтузиазмом беретесь за то, что прежде казалось сложным, почти невыполнимым. Лучше выбирать дела, в которых можно быстро достичь цели. В противном случае вы рискуете совершенно утратить интерес к тому, чем занимались. Вторая половина дня будет простой и приятной. Она подходит для общения с друзьями и другими близкими людьми: вы отлично ладите, хорошо понимаете друг друга. Не разочарует и романтическое свидание.

Телец

Суеты сегодня будет, пожалуй, многовато. Но она не заставит вас забыть о важном; вы сделаете все, что запланировали, и даже больше. Окружающие вмешиваются в ваши дела чаще, чем обычно. Иногда это заставляет нервничать, но обычно идет на пользу: вы получаете помощь, на которую даже не рассчитывали. Появляются необычные идеи. Пока кажется, что реализовать их невозможно: слишком многое зависит от того, на что вы не в силах повлиять. Не отказывайтесь от таких замыслов! Звезды будут на вашей стороне, у вас все получится.

Близнецы