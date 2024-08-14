Актер вспомнил работу над фильмом «Три короля». По словам Джордж Клуни, на съемочной площадке часто возникали конфликты.
Джордж Клуни назвал имя режиссера, с которым больше не будет работать никогда
Время не залечило раны между Джорджем Клуни и Дэвидом О. Расселом. 63-летний обладатель премии «Оскар» 13 августа в в совместном интервью с Брэдом Питтом журналу GQ вспомнил опыт сотрудничества с известным режиссером.
Через 25 лет после того, как Клуни и Рассел столкнулись на съемках фильма 1999 года «Три короля», актер впервые высказался об их сотрудничестве. В картине, снятой по мотивам рассказа Джона Ридли, он сыграл главную роль Арчи Гейтса.
Звезда «Двенадцать друзей Оушена" сказал, что сейчас стал более разборчивым в выборе людей, с которыми работает. Актер не готов идти на жертвы ради того, «чтобы получить хороший продукт». В интервью Клуни рассказал, что, став свидетелем того, как Рассел оскорблял членов съемочной группы, унижая их перед другими, он написал письмо режиссеру, умоляя его успокоиться ради проекта.
«Я собирался снять действительно хороший фильм, например, "Три короля" … Дэвид О. Рассел превратил мою жизнь в ад. Превратил жизнь каждого члена съемочной группы в ад», - поделился Джордж. Работу над фильмом он назвал «по-настоящему худшим опытом» в его жизни, Рассел на съемках всячески оскорблял его и однажды пытался устроить драку. Звезда «Гравитации» отметил, что, хотя и ценит режиссерский талант Дэвида О. Рассела, но не хочет работать больше никогда.