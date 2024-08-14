Джордж Клуни назвал имя режиссера, с которым больше не будет работать никогда

Время не залечило раны между Джорджем Клуни и Дэвидом О. Расселом. 63-летний обладатель премии «Оскар» 13 августа в в совместном интервью с Брэдом Питтом журналу GQ вспомнил опыт сотрудничества с известным режиссером.

Через 25 лет после того, как Клуни и Рассел столкнулись на съемках фильма 1999 года «Три короля», актер впервые высказался об их сотрудничестве. В картине, снятой по мотивам рассказа Джона Ридли, он сыграл главную роль Арчи Гейтса.

Звезда «Двенадцать друзей Оушена" сказал, что сейчас стал более разборчивым в выборе людей, с которыми работает. Актер не готов идти на жертвы ради того, «чтобы получить хороший продукт». В интервью Клуни рассказал, что, став свидетелем того, как Рассел оскорблял членов съемочной группы, унижая их перед другими, он написал письмо режиссеру, умоляя его успокоиться ради проекта.

Фото: Eduardo Munoz

«Я собирался снять действительно хороший фильм, например, "Три короля" … Дэвид О. Рассел превратил мою жизнь в ад. Превратил жизнь каждого члена съемочной группы в ад», - поделился Джордж. Работу над фильмом он назвал «по-настоящему худшим опытом» в его жизни, Рассел на съемках всячески оскорблял его и однажды пытался устроить драку. Звезда «Гравитации» отметил, что, хотя и ценит режиссерский талант Дэвида О. Рассела, но не хочет работать больше никогда.