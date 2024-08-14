После шести лет романа в 2007 году пара разорвала свои отношения. Впрочем, Кэтрин не отчаялась, а активно отдыхала на островах и в ночных клубах.
Кейт Миддлтон закрутила роман с богатым наследником во время разрыва с Уильямом: детали
Кейт Миддлтон закрутила роман с богатым наследником во время разрыва с принцем Уильямом в 2007 году. Об этом пишет Mirror.
После шести лет отношений Уильям, как сообщается, хотел насладиться своей свободой и молодыми годами, поэтому разошелся с Кэтрин «по телефону» в 2007 году.
Пара познакомилась в Университете Святого Эндрю в Эдинбурге в подростковом возрасте, но, согласно свежей книге Роберта Джобсона «Кэтрин, принцесса Уэльская: Биография», на самом деле они пересеклись раньше.
Будущая королева Великобритании училась в колледже Мальборо, а принц Уильям - в колледже Итон, и тогда началась их дружба.
«Тогда [между учениками обеих школ] было много общения, и они были знакомы», - рассказал инсайдер.
«Сначала мы были друзьями больше года, а с тех пор это как-то расцвело. Мы просто проводили больше времени друг с другом, хорошо хохотали, веселились и поняли, что у нас общие интересы и просто действительно хорошо провели время», - вспоминал наследник британского престола.
Как известно, именно студенческое благотворительное шоу 2002 года, на котором Кейт вышла на подиум в прозрачном черном платье, «вскружило голову» Уильяму и заставило его увидеть Кейт в новом свете. На втором курсе университета они жили с двумя другими студентами в доме.
Впоследствии Уильям даже представил королеве Елизавете II родителей Кейт, Кэрол и Майкла Миддлтонов. Казалось, это укрепило их будущее и было четким свидетельством того, насколько серьезными стали их отношения.
Впрочем, в 2007 году все могло закончиться навсегда.
Уильям, как сообщается, простудился и позвонил своей девушке, чтобы предложить им «найти свой собственный путь» и дать себе немного времени. Кейт, хотя и была разбита таким решением возлюбленного, не впала в депрессию.
Вместо того, чтобы сидеть и грустить, она с несколькими подругами отправилась в отпуск на испанский остров Ибица. Вернувшись, Кэтрин и ее сестра Пиппа начали активно ходить в ночные клубы.
Тогда же распространялись слухи, что Кейт Миддлтон ненадолго встречалась с богатым наследником сэром Генри Ропнером после того, как их видели вместе. Ропнер, чья семья может похвастаться судоходным бизнесом стоимостью 33,7 млн фунтов стерлингов, был не просто ухажером, он был одноклассником Уильяма в Итоне, что могло задеть принца.
Si dice che Henry Ropner si sia collegato con Catherine Duchess di Cambridge nel 2007. pic.twitter.com/rvfnY5v7z5— Il dramma di Giulia (@___livia95___) May 7, 2022
Короткий разрыв Кейт с принцем Уильямом и ее мимолетный роман с Генри Ропнером оказались лишь маленькой частью в их большой истории любви. Вскоре после этого они возобновили свои отношения благодаря костюмированной вечеринке, на которую Кэтрин пришла в костюме медсестры.
«Она прибыла в костюме медсестры, и Уильям подошел к ней. Затем они провели первую часть вечера в глубоком разговоре, прежде чем отправиться на танцевальную площадку, где они закончили поцелуем», - рассказал Джобсон.
После примирения в 2007 году Уильям и Кейт обручились в 2010 году и поженились на роскошной церемонии в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года. Сейчас пара воспитывает троих детей - Джорджа, Шарлотту и Луи.
Тем временем Генри Ропнер женился на Наташе Синклер, поселившись в Йоркшире с их детьми.