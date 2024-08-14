Кейт Миддлтон закрутила роман с богатым наследником во время разрыва с Уильямом: детали

Кейт Миддлтон закрутила роман с богатым наследником во время разрыва с принцем Уильямом в 2007 году. Об этом пишет Mirror.

После шести лет отношений Уильям, как сообщается, хотел насладиться своей свободой и молодыми годами, поэтому разошелся с Кэтрин «по телефону» в 2007 году.

Пара познакомилась в Университете Святого Эндрю в Эдинбурге в подростковом возрасте, но, согласно свежей книге Роберта Джобсона «Кэтрин, принцесса Уэльская: Биография», на самом деле они пересеклись раньше.

Будущая королева Великобритании училась в колледже Мальборо, а принц Уильям - в колледже Итон, и тогда началась их дружба.

«Тогда [между учениками обеих школ] было много общения, и они были знакомы», - рассказал инсайдер.

«Сначала мы были друзьями больше года, а с тех пор это как-то расцвело. Мы просто проводили больше времени друг с другом, хорошо хохотали, веселились и поняли, что у нас общие интересы и просто действительно хорошо провели время», - вспоминал наследник британского престола.

Как известно, именно студенческое благотворительное шоу 2002 года, на котором Кейт вышла на подиум в прозрачном черном платье, «вскружило голову» Уильяму и заставило его увидеть Кейт в новом свете. На втором курсе университета они жили с двумя другими студентами в доме.