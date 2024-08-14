ФОТО Спутника женщины, похудевшей почти на 60 килограммов, забрасывают странными обвинениями

Перевод: Елизавета Лынник

Вес Хейли начал стремительно расти в сложный период ее жизни. Ее максимальный вес достиг 127 килограммов. Она испытывала стресс, вызванный внематочной беременностью.

Хейли очень хотела завести ребенка, но поняла, что для этого ей нужно похудеть. В конечном итоге она решила прибегнуть к операции, сообщает SWNS.

Хейли до операции. Фото: SWNS/ScanPix

Партнера женщины, Адама Лиса, теперь обвиняют в контроле за питанием своей жены. Причина этих обвинений связана с тем, что за год она сбросила почти 60 килограммов.

Пара утверждает, что обвинения абсурдны и беспочвенны, так как Хейли просто прошла через операцию по уменьшению желудка, после которой её вес значительно снизился в течение последующего года.

Хейли, похудевшая на 60 кг. Фото: SWNS/ScanPix