Партнер женщины, похудевшей почти на 60 килограммов, попал под гнев соседей. По словам женщины, мужчина не имеет никакого отношения к ее похудению.
ФОТО ⟩ Спутника женщины, похудевшей почти на 60 килограммов, забрасывают странными обвинениями
Перевод: Елизавета Лынник
Вес Хейли начал стремительно расти в сложный период ее жизни. Ее максимальный вес достиг 127 килограммов. Она испытывала стресс, вызванный внематочной беременностью.
Хейли очень хотела завести ребенка, но поняла, что для этого ей нужно похудеть. В конечном итоге она решила прибегнуть к операции, сообщает SWNS.
Партнера женщины, Адама Лиса, теперь обвиняют в контроле за питанием своей жены. Причина этих обвинений связана с тем, что за год она сбросила почти 60 килограммов.
Пара утверждает, что обвинения абсурдны и беспочвенны, так как Хейли просто прошла через операцию по уменьшению желудка, после которой её вес значительно снизился в течение последующего года.