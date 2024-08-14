Пост Яны Тоом об упаковке молока, оформленной в военных цветах, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях как среди других политиков, так и среди интернет-пользователей!
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«Две всегда лучше, чем одна!» Пост Яны Тоом об упаковке молока вызвал бурное обсуждение в социальных сетях
Центристка Яна Тоом опубликовала в Facebook фото упаковки молока, оформленной в военных цветах в честь резервистов, подписав его комментарием: «Патриотический маркетинг в Эстонии достиг нового уровня. Молоко "Привет, резервисты!" в камуфляжной упаковке. Дайте два!»