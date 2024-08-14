«Две всегда лучше, чем одна!» Пост Яны Тоом об упаковке молока вызвал бурное обсуждение в социальных сетях

Центристка Яна Тоом опубликовала в Facebook фото упаковки молока, оформленной в военных цветах в честь резервистов, подписав его комментарием: «Патриотический маркетинг в Эстонии достиг нового уровня. Молоко "Привет, резервисты!" в камуфляжной упаковке. Дайте два!»

На сегодняшний день пост исчез. «Видя, что вчерашний пост об упаковке молока восприняли таким образом, будто ищут какой-то скрытый смысл и начинают словесную перепалку, я удалила его через час», - объяснила она в своем Facebook во вторник днем.