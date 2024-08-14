13-летняя девочка умерла из-за ошибки кафе

Ее мать заказала какао для Ханны и себя в местном кафе Costa Coffee перед визитом к стоматологу. У Ханны была тяжелая аллергия на молоко, яйца, рыбу и пшеницу, которая была диагностирована еще в раннем детстве, и семья успешно справлялась с этим всю ее жизнь.

Согласно данным юридической фирмы Leigh Day, мать Ханны предупредила бариста о аллергии нв молочные продукты у дочери. Однако, когда Ханна сделала глоток напитка в зале ожидания стоматологической клиники, она сразу сказала матери, что какао не приготовлено на соевом молоке.

После этого они поспешили за помощью в ближайшую аптеку, где сотрудники предоставили Ханне автоинъектор с адреналином (Epipen), предназначенный для борьбы с опасной аллергической реакцией.

Однако, несмотря на это и прибытие бригады скорой помощи, которая вскоре доставила Ханну в больницу, реанимационные усилия не увенчались успехом.

Ханна умерла в тот же день в 13:00.

В понедельник в Восточном Лондоне началось судебное разбирательство, которое, как ожидается, продлится неделю и будет включать показания 11 свидетелей и экспертов для выяснения причин смерти Ханны.

К представителям Costa Coffee обратились за комментарием.

По последним данным правительства, в Великобритании около 2,4 миллиона взрослых страдают пищевой аллергией, при этом количество людей, нуждающихся в госпитализации из-за тяжелых реакций, за последние 20 лет увеличилось более чем в три раза.

Аллергия может вызывать различные симптомы, но наиболее опасным из них является тяжелое воспаление дыхательных путей, называемое анафилаксией. Это состояние может затруднить или даже сделать невозможным дыхание, что приводит к остановке сердца из-за нехватки кислорода.

Аллергичные дети считаются особенно уязвимыми к серьезным реакциям, так как из-за их меньшего веса даже небольшие количества аллергенов могут вызвать более сильные реакции, сообщает Daily Mail.