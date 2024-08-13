Первая партия билетов продана за 15 минут, 20-тонные фуры с оборудованием и секретный артист: легендарные The Prodigy вновь едут в Таллинн

В преддверии концерта группы The Prodigy порталу Limon.ee стали известны интересные факты о группе, многие из которых вы, как и мы, наверняка не знали. Проверьте себя!

Первые 3000 билетов на концерт в Таллинне были проданы за 15 минут после старта продаж. Сайты билетного оператора еле выдержали нагрузку из-за такого ошеломляющего спроса.

Концерт The Prodigy будет технически самым сложным из всех, что были в Таллинне. Артисты покажут самое масштабное и грандиозное шоу в истории Эстонии, технический райдер очень не простой. Концерт The Prodigy обещает быть как минимум в два раза громче всех предыдущих выступлений на Певческом поле.

Часть необходимого звукового и светового оборудования из технического склада The Prodigy в Англии группа привезет на 20-тонных фурах. Как рассказали организаторы концерта, на протяжение всего пути перевозчиков будет сопровождать вооруженная охрана.

Гостей концерта ждет мегашоу с секретным артистом на разогреве и полтора часа с легендарными The Prodigy.

Группа всегда выбирает всеобъемлющее световое шоу - лазеры и спецефекты специально запрограммированы под каждый трек, что дает зрителям ощущение полного погружения.

Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году, а до этого на фестивале Õllesummer в 2016 году, а также в Saku Suurhall (теперь - Unibet Arena - прим.ред.) в 2006 году и в Горхолле в 1998 году.