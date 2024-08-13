Уже в эту субботу, 17 августа, на Таллиннском певческом поле состоится одно из самых главных музыкальных событий этого лета - на эстонскую сцену после долгого перерыва выйдет легендарная группа The Prodigy.
Первая партия билетов продана за 15 минут, 20-тонные фуры с оборудованием и секретный артист: легендарные The Prodigy вновь едут в Таллинн
В преддверии концерта группы The Prodigy порталу Limon.ee стали известны интересные факты о группе, многие из которых вы, как и мы, наверняка не знали. Проверьте себя!
Первые 3000 билетов на концерт в Таллинне были проданы за 15 минут после старта продаж. Сайты билетного оператора еле выдержали нагрузку из-за такого ошеломляющего спроса.
Концерт The Prodigy будет технически самым сложным из всех, что были в Таллинне. Артисты покажут самое масштабное и грандиозное шоу в истории Эстонии, технический райдер очень не простой. Концерт The Prodigy обещает быть как минимум в два раза громче всех предыдущих выступлений на Певческом поле.
Часть необходимого звукового и светового оборудования из технического склада The Prodigy в Англии группа привезет на 20-тонных фурах. Как рассказали организаторы концерта, на протяжение всего пути перевозчиков будет сопровождать вооруженная охрана.
Гостей концерта ждет мегашоу с секретным артистом на разогреве и полтора часа с легендарными The Prodigy.
Группа всегда выбирает всеобъемлющее световое шоу - лазеры и спецефекты специально запрограммированы под каждый трек, что дает зрителям ощущение полного погружения.
Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году, а до этого на фестивале Õllesummer в 2016 году, а также в Saku Suurhall (теперь - Unibet Arena - прим.ред.) в 2006 году и в Горхолле в 1998 году.
The Prodigy - это одна из самых успешных электронных групп всех времен. Культовый британский коллектив, образованный в начале 90-х годов, покорил мировую рэйв-сцену. Главными участниками группы всегда числились Кит Флинт, который ушел из жизни 4 марта 2019 года в возрасте 49 лет, Лиам Хоулетт и Максим Реалити.
Сегодня в это верится с большим трудом, учитывая тот факт, что уже в 2000-х группа собирала многотысячные стадионы, но на первый концерт The Prodigy, который они отыграли в 1990 году, пришло около 20-и человек. С тех пор участники группы прошли очень долгий путь, в результате чего даже получили прозвище «Крёстные отцы рейва» из-за популярности их музыки. Они также являются пионерами жанра «большой бит» в электронной музыке.
На прическу и макияж Максиму Реалити требовалось не менее полутора часов - это рекорд среди всех участников группы, ведь остальные были готовы за 10 минут.
Группа записывала все свои треки в домашней студии Лиама Хоулетта, которую они ласково называли The Dirtchamber.
The Prodigy побили несколько серьезных рекордов. Так, их классический альбом The Fat Of The Land был самым продаваемым танцевальным альбомом всех времен! Впервые выпущенный в 1997 году, только за первую неделю альбом разошелся тиражом более 317 000 копий. По состоянию на 2019 год было продано более десяти миллионов копий.
Если это недостаточно впечатляет, то напомним, что в 1996 году десять их песен, среди которых такие хиты, как Everybody In The Place, Fire, Out Of Space и другие, одновременно вошли в ТОП-100 Великобритании.
Группа изменила текст своего хита Smack My Bitch Up после многолетних споров. На кадрах с недавнего концерта вокалист Максим Реалити произносит Change my pitch up («Повышаю свой уровень» или «Повышаю высоту своего тона» - прим.ред.) вместо оригинальной строчки Smack My Bitch Up («Ударь мою с**ку» - прим.ред.).