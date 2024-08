Первая партия билетов продана за 15 минут, 20-тонные фуры с оборудованием и секретный артист: легендарные The Prodigy вновь едут в Таллинн

Сегодня в это верится с большим трудом, учитывая тот факт, что уже в 2000-х группа собирала многотысячные стадионы, но на первый концерт The Prodigy, который они отыграли в 1990 году, пришло около 20-и человек. С тех пор участники группы прошли очень долгий путь, в результате чего даже получили прозвище «Крёстные отцы рейва» из-за популярности их музыки. Они также являются пионерами жанра «большой бит» в электронной музыке.

На прическу и макияж Максиму Реалити требовалось не менее полутора часов - это рекорд среди всех участников группы, ведь остальные были готовы за 10 минут.

Группа записывала все свои треки в домашней студии Лиама Хоулетта, которую они ласково называли The Dirtchamber.

The Prodigy побили несколько серьезных рекордов. Так, их классический альбом The Fat Of The Land был самым продаваемым танцевальным альбомом всех времен! Впервые выпущенный в 1997 году, только за первую неделю альбом разошелся тиражом более 317 000 копий. По состоянию на 2019 год было продано более десяти миллионов копий.

Если это недостаточно впечатляет, то напомним, что в 1996 году десять их песен, среди которых такие хиты, как Everybody In The Place, Fire, Out Of Space и другие, одновременно вошли в ТОП-100 Великобритании.

Группа изменила текст своего хита Smack My Bitch Up после многолетних споров. На кадрах с недавнего концерта вокалист Максим Реалити произносит Change my pitch up («Повышаю свой уровень» или «Повышаю высоту своего тона» - прим.ред.) вместо оригинальной строчки Smack My Bitch Up («Ударь мою с**ку» - прим.ред.).