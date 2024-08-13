В ЧЕМ ПРИЧИНА? Испания вводит жесткие ограничения на пользование бассейнами

Как пишет Metro, из-за изменений климата по всей Южной Европе усиливается жара, в результате чего, в частности, испанская провинция Кастельон переживает самую сильную засуху за всю историю наблюдений. В число наиболее пострадавших городов входят Торас, Эль-Торо и Барракас, где в некоторых районах дождей не было более восьми месяцев.

Уровень воды в водохранилищах упал на четверть, что привело к ограничению потребления воды жителями, гостями, сельским хозяйством и промышленностью.

Мэры всех трех муниципалитетов опубликовали в минувшую пятницу совместное заявление, в котором призвали жителей «использовать воду ответственно».

Помимо запрета на наполнение бассейнов, людей призывают не мыть автомобили и не поливать сады.

При этом чиновники призвали туристов, отдыхающих в Испании, ответственно использовать воду, пока ситуация не улучшится.

Испания – не единственная страна Европы, страдающая в этом году из-за сильной засухи. Также подобные проблемы испытывают Греция, Италия и другие популярные южные страны, туристический сезон в которых оказался под угрозой из-за нехватки пресной воды.