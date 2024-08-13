Рианна вместе со своим возлюбленным A$AP Rocky проводит время на пляже на Барбадосе. Пара отдыхает вместе с сыновьями: двухлетним RZA (произносится как Риза) и годовалым Риотом. Певица выбрала для отдыха черное прозрачное платье-тунику, которую носит поверх купальника.
ФОТО ⟩ Рианна и A$AP Rocky с сыновьями отдыхают на Барбадосе
На родину 36-летняя певица прилетела вместе с семьей на каникулы. Она уже посетила ежегодный карнавал Crop Over, а теперь проводит время на пляже, катаясь на «ватрушках» и загорая.
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Недавно в Сети появились новости, которые точно должны порадовать поклонников певицы: инсайдеры утверждают, что Рианна все же выпустит новый альбом. Фанаты певицы ждут этого уже не первый год: многие были уверены, что она объявит об этом на «Суперкубке», поскольку она вышла тогда на сцену впервые за долгое время, но Рианна тогда рассекретила вторую беременность. Поклонники так расстроились, узнав, что еще как минимум год альбома не будет, что засыпали A$AP Rocky в Instagram гневными комментариями.