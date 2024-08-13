«Это семейное». Младшая сестра Бьянки Цензори снялась вместе с ней в откровенных образах

Девушки получили много восхищённых комментариев под постом: подписчики называют их «богинями» и пишут, что они «сломали Интернет». Также многие шутят, что любовь к провокационным образам и стилевые решения у сестер одни на двоих. «Это семейное», - пишут люди, имея в виду, что сестра Бьянки, как и она, не стесняется носить откровенные наряды.

В последнее время Анджелина стала чаще выходить в свет: например, на прошлой неделе она вместе с Бьянкой и сестрой Алиссией посетила вечеринку в Солт-Лейк-Сити в честь выхода нового альбома Канье Уэста.

Бьянка Цензори уже давно постоянно появляется в заголовках СМИ из-за своих откровенных образов: жене Канье Уэста даже грозил арест за непристойное поведение, а сразу несколько рестораторов Лос-Анджелеса запретили приходить в их заведения в таких нарядах. Многие считают, что виноват в этом Канье: якобы он полностью контролирует жизнь жены вплоть до того, что решает, когда она будет спать. Другие в этом не уверены и считают, что Бьянка многое получает от романа с рэпером, включая его активы и всемирную популярность, пусть и довольно спорную.

Недавно близкие Бьянки снова забили тревогу: инсайдеры утверждают, что они подозревают Цензори в алкогольной зависимости. «Каждому, кто знает Бьянку, очевидно, что сейчас она влипла в сложную ситуацию. Друзья опасаются, что она пьет, чтобы справиться с тем фактом, что она застряла в его темном мире и не видит выхода. Она никогда не была такой раньше. Это очень тревожит», - говорит источник издания DailyMail.