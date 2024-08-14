ГОРОСКОП НА 14 АВГУСТА Начало дня у Овнов будет легким, а у Львов – напряженным

Быстро решаются организационные вопросы, не возникает споров из-за того, кто чем планирует заниматься. Можно сделать много полезного, но не стоит забывать и об отдыхе. От усталости портится настроение; одни люди становятся грустными, другие – раздражительными.

Овен

Начало дня будет легким и приятным. У вас многое получается хорошо, можно отлично справиться даже с очень сложным делом. Часто вам помогают окружающие; порой вы получаете поддержку от людей, которых прежде не считали союзниками. Радуют дружеские встречи. Вероятны хорошие новости. Позже нужно будет сосредоточиться на решении каких-то бытовых проблем. Нельзя сказать, что вы возьметесь за это с энтузиазмом. Но справиться постараетесь как можно лучше – и все получится. Вероятны небольшие денежные поступления из неожиданных источников.

Телец

Вы с самого утра будете в хорошем настроении, и в течение дня не произойдет ничего, что могло бы его испортить. Вероятны отличные новости издалека. Некоторые Тельцы получат известия от старых знакомых, по которым давно скучали. Будет шанс восстановить отношения, когда-то не сложившиеся из-за неудачного стечения обстоятельств. Во второй половине дня нужно будет отложить запланированные дела ради чего-то более срочного. Вас это не обрадует. Но серьезных причин для раздражения или печали нет, ведь в итоге все сложится наилучшим образом.

Близнецы