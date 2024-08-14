Хороший день для того, чтобы заниматься чем-то сложным и важным. Даже люди, которые обычно легкомысленны и невнимательны, сегодня серьезны и ничего не упускают из виду. Добиться успеха станет проще, если вы предпочтете не действовать самостоятельно, а собрать команду единомышленников, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 14 АВГУСТА ⟩ Начало дня у Овнов будет легким, а у Львов – напряженным
Быстро решаются организационные вопросы, не возникает споров из-за того, кто чем планирует заниматься. Можно сделать много полезного, но не стоит забывать и об отдыхе. От усталости портится настроение; одни люди становятся грустными, другие – раздражительными.
Овен
Начало дня будет легким и приятным. У вас многое получается хорошо, можно отлично справиться даже с очень сложным делом. Часто вам помогают окружающие; порой вы получаете поддержку от людей, которых прежде не считали союзниками. Радуют дружеские встречи. Вероятны хорошие новости. Позже нужно будет сосредоточиться на решении каких-то бытовых проблем. Нельзя сказать, что вы возьметесь за это с энтузиазмом. Но справиться постараетесь как можно лучше – и все получится. Вероятны небольшие денежные поступления из неожиданных источников.
Телец
Вы с самого утра будете в хорошем настроении, и в течение дня не произойдет ничего, что могло бы его испортить. Вероятны отличные новости издалека. Некоторые Тельцы получат известия от старых знакомых, по которым давно скучали. Будет шанс восстановить отношения, когда-то не сложившиеся из-за неудачного стечения обстоятельств. Во второй половине дня нужно будет отложить запланированные дела ради чего-то более срочного. Вас это не обрадует. Но серьезных причин для раздражения или печали нет, ведь в итоге все сложится наилучшим образом.
Близнецы
Спокойный благоприятный день, одинаково хорошо подходящий и для того, чтобы строить планы, и для того, чтобы воплощать задуманное в жизнь. Вы быстро разбираетесь в неоднозначных и сложных ситуациях, понимаете, как лучше действовать. Иногда помогают старые знакомые. Вероятны интересные предложения. Если они касаются работы или финансов, не спешите с ответом: полезно будет еще не раз все обсудить. Будет много интересных разговоров. Есть шанс узнать что-то важное. Часто такой информацией делятся люди, которые обычно неразговорчивы и неохотно идут на контакт.
Рак
День не особенно выдающийся, но все же вполне приятный. Радует, что никуда не нужно торопиться: можно спокойно заниматься делами, которые давно требуют внимания. Многие Раки сегодня решат вопросы, в последние недели беспокоившие и их самих, и членов семьи. Удачными будут небольшие покупки, как запланированные раньше, так и спонтанные. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи для себя, всегда знаете, что порадует близких. Вечер порадует отличной новостью издалека или встречей с человеком, по которому вы очень скучали.
Лев
Неприятные, напряженные моменты вероятны в первой половине дня. Огорчает, что не все идет так, как вы ожидали; приходится менять планы и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Но быстро становится ясно, что все к лучшему. Можно вернуться к каким-то старым идеям; сейчас у вас будет шанс воплотить их в жизнь. Радует общение с друзьями и другими близкими людьми. Найдется масса увлекательных тем для разговора, будет шанс обсудить вопросы, которые давно вас интересуют. Вторая половина дня подходит для встречи с тем, кому вы хотели бы понравиться. Произвести благоприятное впечатление будет нетрудно.
Дева
Сохраняйте самообладание. Именно оно поможет вам провести этот день плодотворно, избежать конфликтов и споров, быстро справиться с делами. Пока окружающие тревожатся из-за пустяков или горячо спорят о том, что не имеет значения, вы занимаетесь чем-то полезным. Многие Девы поймут, как решить сложные финансовые вопросы. Некоторые представители знака к тому же найдут новый источник доходов. Радует общение с родственниками. Это отличный день для семейного праздника – повод для него наверняка найдется. Вы и сами отлично проведете время, и гостей развеселите.
Весы
Хочется провести этот день приятно и праздно, но и стоит найти время и для полезных дел. Нельзя лениться и поддаваться соблазнам: настроение от этого портится не только у вас, но и у окружающих. Нежелательно спешить с покупками, поскольку сейчас вы склонны тратить деньги на то, что совсем не нужно. День хорошо подходит для любых творческих занятий. Вы многое увидите в новом свете, догадаетесь, как добиться нужного результата там, где другие зашли в тупик. Вечер стоит провести с друзьями или любимым человеком – вы получите массу позитивных эмоций.
Скорпион
Избегайте споров, сегодня они вам совершенно ни к чему. Вы быстро теряете равновесие, если кто-то с вами не согласен, начинаете горячиться, можете наговорить лишнего. Самые вспыльчивые Скорпионы рискуют обидеть людей, которые им особенно дороги. В остальном день благоприятен. Он одинаково хорошо подходит и для того, чтобы завершить старые дела, и для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы отлично справляетесь с тем, что не получилось у других, даете отличные советы. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, о которых вы слышали много хорошего.
Стрелец
Беспокойный день. Вы многое принимаете близко к сердцу, часто остро реагируете на какие-то незначительные события. Огорчают неудачные совпадения, недоразумения, над которыми вы в другое время просто посмеялись бы. Отвлечься от переживаний многим Стрельцам помогают дела. Можно сделать много полезного и для себя, и для других. Вторая половина дня – отличное время для спокойного отдыха, каких-то неутомительных и интересных занятий. Стоит вспомнить о давнем хобби: оно вновь подарит вам позитивные эмоции.
Козерог
День сложится отлично, если вы не наделаете глупостей с утра. Не идите у эмоций на поводу, старайтесь не горячиться и по возможности избегайте споров. Обдуманные поступки помогают достичь цели, тактичные замечания не остаются без внимания. Вторая половина дня – плодотворное время. Выбирайте дело по душе и не сомневайтесь в том, что у вас все отлично получится. Часто друзья и знакомые предлагают что-то интересное, делятся идеями, в осуществлении которых вы готовы помочь. Вечер подходит для того, чтобы строить планы и мечтать о будущем. Многое сбудется.
Водолей
Благоприятный день для общения. Вы легко находите подход к самым разным людям, в том числе к тем, с кем прежде не ладили. Споры и обиды остаются в прошлом, зато появляются общие интересы и планы, которые хочется реализовать вместе. Не исключены романтические увлечения. Из мимолетной симпатии может вырасти серьезное чувство, если вы доверитесь своему сердцу. Вторая половина дня – время размышлений о важных вещах. Возможно, вы придете к выводам, которые повлияют на вашу жизнь, заставят на многие события взглянуть по-новому.
Рыбы
Вы отлично ладите с людьми, многих понимаете с полуслова. Часто интуиция подсказывает, что на душе у новых знакомых; их приятно удивит ваша прозорливость. Хорошо обсуждать с близкими планы на будущее: чуть позже вы вместе реализуете задуманное. Вероятны неожиданные визиты, приятные встречи, которые запомнятся надолго. Это не лучший день для масштабных и сложных дел, как и для совершенно новых. Можно заняться чем-то простым и понятным, тут вы отлично справитесь, быстро добьетесь нужного результата.