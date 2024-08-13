Холли Берри посетила премьеру своего нового фильма «Союз». 57-летняя актриса вышла на красную дорожку в прозрачном платье. Стилист звезды Линдси Флорес подобрала для актрисы кружевное платье в бельевом стиле с декольте и длинным рукавом.
СМОТРИТЕ ⟩ 57-летняя Холли Берри вышла в свет в прозрачном платье
Компанию обладательнице «Оскара» на красной дорожке составил коллега по фильму, 53-летний Марк Уолберг, который пришел на премьеру с супругой, 46-летней моделью Риэй Дарем и их тремя детьми: 15-летним Брэнданом, 14-летней Грэйс и 18-летним Майклом. У пары есть еще старшая дочь Элла, которая не присутствовала на мероприятии.
Холли Берри не из тех знаменитостей, кто стесняется своего тела. Недавно актриса снялась топлес в образе своего известного персонажа, женщины-кошки, и надела оригинальную маску, которую Берри носила на съемках фильма.