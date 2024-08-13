СМОТРИТЕ 57-летняя Холли Берри вышла в свет в прозрачном платье

Компанию обладательнице «Оскара» на красной дорожке составил коллега по фильму, 53-летний Марк Уолберг, который пришел на премьеру с супругой, 46-летней моделью Риэй Дарем и их тремя детьми: 15-летним Брэнданом, 14-летней Грэйс и 18-летним Майклом. У пары есть еще старшая дочь Элла, которая не присутствовала на мероприятии.