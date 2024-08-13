Анна Седокова воссоединилась с мужем в США: «Летела разводиться, но что-то пошло не так»

Уже давно супруги живут в разных странах. Анна Седокова вынуждена летать к мужу в США. На этот раз она была уверена, что они разведутся. Именно с этой целью Анна Седокова летала в Лос-Анджелес. Однако в итоге певица опубликовала кадры, на которых держит мужа за руку в машине.

«Летела разводиться, но что-то пошло не так», - объявила Анна Седокова.

Фото: Скриншот с Instagram

По всей видимости, пока артистка отложила развод. Ей удалось снова поладить с мужем. К слову, ранее Анна Седокова рассказала, что ее сын Гектор живет с Янисом. Мальчик нашел общий язык с отчимом.

Певица хвасталась, что ребенок находится под присмотром мужа, пока она занимается своей карьерой. Также бывшая солистка «ВИА Гры» отмечала, что хотела бы родить еще одного ребенка, но уже от Тиммы. Пока она так и не решилась на этот шаг.