Как бы Сассексы ни старались показать, что у них все под контролем, дела у них явно идут неважно. Вдобавок ко всей информации, поступающей от инсайдеров, о том, что принц Гарри и Меган Маркл оказались в отчаянии и упорно пытаются улучшить отношения с королевской семьей, от супругов теперь бегут и их сотрудники. Page Six сообщает, что помощник Меган и Гарри и глава их администрации Джош Кеттлер покинул герцогов по собственному желанию спустя всего три месяца работы.
В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Помощник принца Гарри и Меган Маркл сбежал от них спустя всего три месяца работы
Западные таблоиды придают увольнению Кеттлера особое значение, ведь это не первый скандал, связанный с персоналом, в семье Меган и Гарри.
Еще до замужества Маркл прославилась жестоким отношением к служащим дворца. С момента свадьбы пара потеряла по меньшей мере 18 сотрудников и еще около десяти работников уволились после переезда четы в Калифорнию.
Для Сассексов уход Джоша стал мощным ударом, ведь именно он должен был «провести Гарри через следующий этап жизни» и сопровождать герцогов в их «псевдокоролевском» туре по Колумбии, который начнется уже в четверг.
Причины увольнения начальника администрации не уточняются, но, как пишет издание, не исключено, что Кеттлер не выдержал напряжения и интриг, плетущихся как внутри, так и вокруг Меган и Гарри.