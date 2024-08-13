В ЧЕМ ДЕЛО? Помощник принца Гарри и Меган Маркл сбежал от них спустя всего три месяца работы

Как бы Сассексы ни старались показать, что у них все под контролем, дела у них явно идут неважно. Вдобавок ко всей информации, поступающей от инсайдеров, о том, что принц Гарри и Меган Маркл оказались в отчаянии и упорно пытаются улучшить отношения с королевской семьей, от супругов теперь бегут и их сотрудники. Page Six сообщает, что помощник Меган и Гарри и глава их администрации Джош Кеттлер покинул герцогов по собственному желанию спустя всего три месяца работы.