ВИДЕО Онкобольная Кейт Миддлтон раскрыла, где отдыхает летом

Принц Уильям и его жена появились в социальных сетях и поделились видео с поздравлениями спортсменов команды Великобритании. Из ролика стало понятно, где будущие король и королева проводят свой летний отпуск на фоне лечения Кейт Миддлтон от рака.

«Каждый спортсмен продемонстрировал огромную преданность, сердце и страсть. Вы сделали так, чтобы мы все вами гордились!» - сказали Кэтрин и Уильям.

Эксперт Ребекка Инглиш отметила: «Видео с Уильямом и Кэтрин было снято дома в Норфолке». Другой королевский эксперт Ричард Палмер также уверен: «Уильям и Кейт были сняты в Норфолке». «Принц Уильям с бородой, принцесса Уэльская и множество известных людей объединились, чтобы отпраздновать успех команды Великобритании на Олимпийских играх в Париже», - добавил он.

Онкобольная Кейт Миддлтон и принц Уильям наслаждаются летними каникулами со своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, в их доме в Норфолке, Анмер-Холл. О диагнозе принцессы Уэльской стало известно в марте 2024 года.