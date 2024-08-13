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РОСКОШНАЯ ГАЛЕРЕЯ Известная эстонская певица представила свою первую коллекцию украшений

Ума Лаур Константин Седнев
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Популярная эстонская певица и скрипачка Эева Талс выпустила свою первую коллекцию серебряных украшений. Презентация коллекции LEND состоялась в Viru Keskus перед магазином украшений GIVEN. Разделить радость по поводу выхода первой коллекции украшений певицы пришли не только члены ее семьи, но и друзья.

На создание коллекции LEND Талс вдохновила эстонская фольклорная песня, но самое интересное - десять евро от продажи каждого изделия будут переданы в Детский фонд Клиники Тартуского университета.

Сеть ювелирных магазинов GIVEN сегодня работает во всех трех странах Балтии, и не случайно местом презентации первой эстонской коллекции украшений был выбран Viru Keskus, ведь именно там шесть лет назад открылся первый магазин украшений GIVEN.

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