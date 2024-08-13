РОСКОШНАЯ ГАЛЕРЕЯ Известная эстонская певица представила свою первую коллекцию украшений

На создание коллекции LEND Талс вдохновила эстонская фольклорная песня, но самое интересное - десять евро от продажи каждого изделия будут переданы в Детский фонд Клиники Тартуского университета.

Сеть ювелирных магазинов GIVEN сегодня работает во всех трех странах Балтии, и не случайно местом презентации первой эстонской коллекции украшений был выбран Viru Keskus, ведь именно там шесть лет назад открылся первый магазин украшений GIVEN.