Расследование против представителя Нидерландов на Евровидение прекращено. Певец прервал молчание

26-летний Йост Кляйн был дисквалифицирован из песенного конкурса перед финалом после того, как артиста обвинили в агрессии по отношению к фотографу и повреждении ее камеры. Однако старший прокурор Фредерик Йонссон отметил, что доказательств того, что Кляйн намеренно стремился помешать женщине, нет.

Нидерландский общественный вещатель AVROTROS еще во время конкурса выразил поддержку певцу, считая дисквалификацию чрезмерной. Телерадиокомпания утверждала, что Кляйн даже не тронул камеру, а фотография была сделана без его разрешения.

«Мы изначально считали, что дисквалификация была необоснованной и непропорциональной, и теперь это подтверждается», - заявил AVROTROS.

В сообщении говорится, что организация расстроена ситуацией с участием Йоста на Евровидении и надеется на дальнейшие переговоры с EBU. Не исключается, что Йост Кляйн может вернуться на конкурс в следующем году, но как представитель Бельгии.

Вчера вечером Йост Кляйн опубликовал в Instagram пост, в котором высказался по поводу произошедшего.

«Последние пару месяцев были ужасными. Несмотря на то что я люблю выступать в разных уголках мира, что-то было не так. Почему нам пришлось так долго ждать ответа? Каждый день я чувствовала себя неуверенно, хотя знал правду. Против меня нет никакого дела, потому что его никогда и не было», - пишет артист.

Музыкант призывает: «Мы все должны заботиться друг о друге, мы все должны поддерживать друг друга, мы все должны быть едины. Компании просто хотят защитить свои деньги, и они пытались использовать меня как щит. Деревня против города...»

«Угадайте что? Любовь всегда побеждает. Доверьтесь процессу! Несмотря на то, что я потерял всякую надежду, мы вернулись, детка!» - добавляет он.