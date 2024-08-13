Анджелина Джоли отказалась от общения с собственным отцом, после того как тот нарушил ее главное правило

Отношения между Войтом и Джоли уже не раз «сходили с рельсов». В последнее время недопониманий между знаменитыми отцом и дочерью стало меньше, а ранее даже ходили слухи, что Джон поддерживает Анджелину в ее битве с бывшим мужем. Теперь все снова сошло на нет, и актриса прекратила какое-либо взаимодействие с папой.

Что именно Джон позволил себе сказать о дочери и ее семье, не уточняется. Однако если верить инсайдеру, у Войта это не впервые.

«Он просто не может удержаться. Энджи ясно дала понять, что не хочет, чтобы он говорил о ее личной жизни, но он продолжает открывать свой большой рот!» - грубо высказался собеседник издания.