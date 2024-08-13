Ребенок описал замок и смерть: в Австралии мальчик называет себя принцессой Дианой

Мальчик шокировал родных, заявив, что является перевоплощением умершей еще в 1997 году принцессы Уэльской Дианы. Билли сделал это открытие, увидев фото покойной королевской особы.

Когда Билли было два года, он начал называть себя Леди Ди. Такую «привычку» за ним замечали в течение двух лет. Все началось со странного случая, когда его мать принесла открытку с изображением Дианы.

«Смотрите! Это я, когда я была принцессой», - заявил ребенок, указав на фотографию.

Казалось, мальчик знал о принце Уильяме и принце Гарри. Билли начал говорить о «своих двух мальчиках», называя их «сыновьями».

Однако странности на этом не закончились. Однажды Билли заявил своему другу из Шотландии, что «ходил в замок в той стране чудес». Мальчик вспоминал, что на замке был «единорог», и он назывался Балморал.

«Единорог - национальное животное Шотландии, и на стенах есть единороги, откуда он это знает?» - удивлялся отец мальчика.

Увидев другое фото принцессы Дианы, ребенок будто начал описывать момент ее смерти. Мальчик сказал, что «однажды зазвучали сирены», и он «больше не был принцессой». Отец подчеркнул, что Билли вообще ничего не должен был знать о королевской семье.

«Билли вырастет и никогда не вспомнит об этом? Мог ли он на самом деле быть перевоплощенной сущностью принцессы?», - размышлял Дэвид Кэмпбелл.