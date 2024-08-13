В ТОЙ ЖЕ ОДЕЖДЕ Мужчина оставался пропавшим без вести в течение 30 лет, но затем произошло нечто невероятное

Василе часто отправлялся в другие города Румынии, чтобы продавать там скот. В этот раз он заранее спланировал поездку и купил билет на поезд.

В тот роковой день 1991 года Василе не вернулся домой. Поскольку семья знала, что мужчина должен был в тот же день уже быть дома, она сразу же позвонила в полицию, чтобы немедленно начать поиски.

К сожалению, найти мужчину так и не удалось. Дни превращались в недели, недели - в месяцы, а близкие Василе боялись худшего. Полиция также не смогла найти хоть какую-либо зацепку, а семья так и не получила ответов на многие вопросы. В память о любимом фермере в течение трех десятилетий после его исчезновения регулярно проводились поминальные богослужения.

Неожиданный поворот

29 августа 2021 года произошло нечто совершенно невероятное. Так же таинственно, как 30 лет назад исчез Василе, он вновь появился у ворот своей фермы. К этому моменту ему было уже 93 года, но, по словам врачей, которые его осматривали, здоровье мужчины было в отличном состоянии. На Василе была та же одежда, что и в день его исчезновения, а в кармане лежал билет на поезд.