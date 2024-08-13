В ТОЙ ЖЕ ОДЕЖДЕ Мужчина оставался пропавшим без вести в течение 30 лет, но затем произошло нечто невероятное

Больше всего близких интересовал, конечно же, вопрос о том, где был их дорогой родственник все это время. На это Василе всегда твердо отвечал, что он был дома. Мужчина прекрасно помнил, что происходило до его исчезновения, но прошедшие 30 лет - нет.
Это, несомненно, вызвало у его близких еще больше вопросов, чем раньше, и, конечно, когда эта необычная история попала в СМИ, в социальных сетях появилось множество теорий о том, где находился Василе. Например, предполагали, что мужчина сбежал со своей возлюбленной и хотел, чтобы его не нашли, но перед смертью захотел попросить прощения у своих близких.
Другая теория, объясняющая, как Василе сохранил свою старую одежду, заключается в том, что последние 30 лет он провел в тюрьме, но не хотел признаваться в этом своей семье.
Конечно, были и более необычные теории, например, что Василе похитили инопланетяне или что он был шпионом, чей разум был «стерт» после окончания службы.