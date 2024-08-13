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В ТОЙ ЖЕ ОДЕЖДЕ Мужчина оставался пропавшим без вести в течение 30 лет, но затем произошло нечто невероятное

Трийн Пальмипуу
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Мужчина оставался пропавшим без вести в течение 30 лет.
Мужчина оставался пропавшим без вести в течение 30 лет. Фото: Shutterstock
  • Lool on õnnelik, aga samas kahtlane lõpp

Василе Горгос было 63 года, когда он вышел из своего дома на востоке Румынии, чтобы отправиться в короткую деловую поездку. Горгос оставался пропавшим без вести в течение 30 лет, но затем произошло нечто невероятное.

Василе часто отправлялся в другие города Румынии, чтобы продавать там скот. В этот раз он заранее спланировал поездку и купил билет на поезд.

В тот роковой день 1991 года Василе не вернулся домой. Поскольку семья знала, что мужчина должен был в тот же день уже быть дома, она сразу же позвонила в полицию, чтобы немедленно начать поиски.

К сожалению, найти мужчину так и не удалось. Дни превращались в недели, недели - в месяцы, а близкие Василе боялись худшего. Полиция также не смогла найти хоть какую-либо зацепку, а семья так и не получила ответов на многие вопросы. В память о любимом фермере в течение трех десятилетий после его исчезновения регулярно проводились поминальные богослужения.

Неожиданный поворот

29 августа 2021 года произошло нечто совершенно невероятное. Так же таинственно, как 30 лет назад исчез Василе, он вновь появился у ворот своей фермы. К этому моменту ему было уже 93 года, но, по словам врачей, которые его осматривали, здоровье мужчины было в отличном состоянии. На Василе была та же одежда, что и в день его исчезновения, а в кармане лежал билет на поезд.

Больше всего близких интересовал, конечно же, вопрос о том, где был их дорогой родственник все это время. На это Василе всегда твердо отвечал, что он был дома. Мужчина прекрасно помнил, что происходило до его исчезновения, но прошедшие 30 лет - нет.

Это, несомненно, вызвало у его близких еще больше вопросов, чем раньше, и, конечно, когда эта необычная история попала в СМИ, в социальных сетях появилось множество теорий о том, где находился Василе. Например, предполагали, что мужчина сбежал со своей возлюбленной и хотел, чтобы его не нашли, но перед смертью захотел попросить прощения у своих близких.

Другая теория, объясняющая, как Василе сохранил свою старую одежду, заключается в том, что последние 30 лет он провел в тюрьме, но не хотел признаваться в этом своей семье.

Конечно, были и более необычные теории, например, что Василе похитили инопланетяне или что он был шпионом, чей разум был «стерт» после окончания службы.

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