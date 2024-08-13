Умер звезда фильма «Лицо со шрамом»

Как пишет издание Daily Mail, знаменитости не стало в возрасте 68 лет. О смерти актера сообщила его представительница и доверенное лицо Энн Вингсонг. Стало известно, что Салазар ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Смерть наступила во сне, когда Анхель находился в доме своего друга.

Большинство друзей звезды почтили память артиста и выразили соболезнования родным.

«Вернувшись домой со съемок, я узнала, что мой дорогой близкий друг Анхель Салазар умер. Мы с Анхелем работали вместе много лет. Мне не будет хватать его глупых выходок и веселого смеха. Очень печально. Люблю тебя, мой друг. Покойся с миром», - отметила актриса Кадрольша Она Кэрол.

Что известно о Салазаре

Анхель известен ролью в драме «Лицо со шрамом», но до всемирной славы он также снялся в таких фильмах, как «Незнакомец наблюдает», «Гордая походка», «Ночи на бульваре» и «Там, где бродит бизон».

Вплоть до самой смерти артист продолжал работать. Недавно Салазар участвовал в 17 различных проектах, которые сейчас находятся на разных стадиях производства. Некоторые из картин, вероятно, не увидят свет из-за смерти актера.

Салазар также известный в Америке комик. Изюминкой его стендапов стал испанский язык, который артист часто добавлял в свои выступления. Анхель появлялся на сцене американского телевизионного реалити-шоу «Последний комик».