Умер известный кубинско-американский актер и комик Анхель Салазар. Наибольшую славу артист получил благодаря роли помощника Тони Монтаны, Чи Чи в криминальном фильме «Лицо со шрамом».
Умер звезда фильма «Лицо со шрамом»
Как пишет издание Daily Mail, знаменитости не стало в возрасте 68 лет. О смерти актера сообщила его представительница и доверенное лицо Энн Вингсонг. Стало известно, что Салазар ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Смерть наступила во сне, когда Анхель находился в доме своего друга.
Большинство друзей звезды почтили память артиста и выразили соболезнования родным.
«Вернувшись домой со съемок, я узнала, что мой дорогой близкий друг Анхель Салазар умер. Мы с Анхелем работали вместе много лет. Мне не будет хватать его глупых выходок и веселого смеха. Очень печально. Люблю тебя, мой друг. Покойся с миром», - отметила актриса Кадрольша Она Кэрол.
Что известно о Салазаре
Анхель известен ролью в драме «Лицо со шрамом», но до всемирной славы он также снялся в таких фильмах, как «Незнакомец наблюдает», «Гордая походка», «Ночи на бульваре» и «Там, где бродит бизон».
Вплоть до самой смерти артист продолжал работать. Недавно Салазар участвовал в 17 различных проектах, которые сейчас находятся на разных стадиях производства. Некоторые из картин, вероятно, не увидят свет из-за смерти актера.
Салазар также известный в Америке комик. Изюминкой его стендапов стал испанский язык, который артист часто добавлял в свои выступления. Анхель появлялся на сцене американского телевизионного реалити-шоу «Последний комик».