Дженнифер Лопес избегает вопросов о Бене Аффлеке, но обручальное кольцо не снимает

Пара, которая поженилась в 2022 году, не была замечена вместе в течение нескольких месяцев и не провела годовщину своей свадьбы и день рождения Лопес вместе, поскольку Бен был больше обеспокоен переездом из общего дома.

Актер приобрел жилье за 20 миллионов долларов в уединенном месте, которое идеально подходит для интимной и приватной атмосферы в районе Пасифик Палисейдс, тогда как дом Лопес в Беверли-Хиллз находится прямо в центре пригорода знаменитостей.

Однако появление Дженнифер на улице с обручальным кольцом может быть знаком для Аффлека, что она все еще готова исправлять ситуацию.

Между тем инсайдер рассказал Daily Mail, что документы на развод составляются месяцами, и знаменитости просто ждут подходящего времени, чтобы их подать.

«Тогда они опубликуют совместное заявление, в котором будет сказано, что они очень любят друг друга и как они боролись, чтобы это удалось, но не смогли, - сообщил другой источник Daily Mail. - Честно говоря, в конце концов они не смогли прийти к компромиссу. То, что у них было раньше, исчезло, и они оба это приняли».