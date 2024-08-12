СМОТРИТЕ Располневшего Потапа перепутали с Филиппом Киркоровым

Потап поделился со своими поклонниками новой фотографией, на которой видно, что артист поправился. Более того, подписчики указали на то, что рэпер еще и визуально постарел.

В кадре у продюсера седая борода и усы. Такой внешний вид не понравился пользователям Сети, более того, из-за такого имиджа Потапа перепутали с путинистом Филиппом Киркоровым.

«Что это за дед стоит?»; «Ого, а что с Потапом произошло?»; «Растолстел, как кабанчик»; «Бросай жрать, мозги треснут»; «Я подумала, что это Киркоров», - пишут пользователи в комментариях под постом.

Стоит отметить, что поклонники также упрекнули Потапа в том, что он отсиживается за границей во время полномасштабной войны в Украине.

«Устал от войны в Испании», - написали рэперу.