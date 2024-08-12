Американский актер Том Круз 11 августа на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже выполнил трюк, соскочив с крыши Stade de France, а затем спустился на сцену на тросе, чтобы взять олимпийский флаг у мэра Парижа Анн Идальго и многократной олимпийской чемпионки Симоны Байлз. Соответствующие фото опубликовало агентство ЕРА.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Том Круз на закрытии Олимпийских игр выполнил трюк и спустился на сцену стадиона на тросе
Взяв флаг, Круз прошел мимо олимпийских чемпионов, пожимая им руки, сел на мотоцикл и выехал со стадиона.
На сайте Олимпиады отмечается, что миссия актера - доставить олимпийский флаг из Парижа в Лос-Анджелес (США), где пройдут следующие Олимпийские игры.
Актер разместил на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлен этот момент.
«Когда закрывается одна церемония, начинается следующая», - написал он.
«Спасибо, Париж. Возвращаюсь в Лос-Анджелес», – подписал актер фото, на котором запечатлен на фоне стадиона.
Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года.