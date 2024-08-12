ФОТО И ВИДЕО Том Круз на закрытии Олимпийских игр выполнил трюк и спустился на сцену стадиона на тросе

Американский актер Том Круз 11 августа на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже выполнил трюк, соскочив с крыши Stade de France, а затем спустился на сцену на тросе, чтобы взять олимпийский флаг у мэра Парижа Анн Идальго и многократной олимпийской чемпионки Симоны Байлз. Соответствующие фото опубликовало агентство ЕРА.