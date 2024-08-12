Известный ведущий высказался о личной жизни Тины Кароль: «Кажется, она уже вышла замуж»

В частности, исполнительница держит личную жизнь за семью замками. Однако фанаты постоянно интересуются, не появился ли у артистки избранник и не вышла ли она замуж. Тина Кароль не комментирует личное, но лишь отметила, если ее семейный статус изменится, то публика об этом не узнает.

Между тем, Евгений Фешак предполагает, что певица уже вышла замуж, однако просто не сообщала об этом. Более того, продюсер считает, что звезда могла и свадьбу отыграть.

«Мне кажется, что она, в принципе, уже вышла замуж. Что она сказала? Если будет выходить замуж, то сделает это подальше от глаз публики и никогда не сообщит поклонникам о своем новом статусе. Поэтому можем заключить, что, в принципе, может, все уже и было. Может, уже сыграли свадьбу», - высказался ведущий в эфире «Люкс ФМ».

Отметим, Тина Кароль была только один раз в браке. В 2008 году звезда вышла замуж за продюсера Евгения Огира, от которого родила сына Вениамина. К сожалению, в 2013 году муж артистки умер от рака желудка.