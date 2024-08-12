ВИДЕО На безымянном пальце Кейт Миддлтон заметили новое кольцо

Для записи видео Кейт выбрала полосатый топ от Ralph Lauren за 85 фунтов стерлингов. Впервые в этом топе принцесса Уэльская была запечатлена во время похода по магазинам в Англии в августе 2013 года, а затем два месяца спустя надела его на официальное благотворительное мероприятие SportAid в Олимпийском парке в Лондоне.

Однако куда более интересными были ее украшения. Будущая королева надела тонкую цепочку на шею, а вот традиционного обручального кольца с сапфиром в этой раз на ней не было. На безымянном пальце принцессы красовалось кольцо вечности. Так называют обручальное кольцо, усыпанное драгоценными камнями по всему контуру.

Украшение действительно принято дарить супруге после свадьбы, а повод каждая пара выбирает самостоятельно: годовщина или просто романтический подарок. Еще полвека назад такие кольца дарили на бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни.

Толстое золотое кольцо Кейт украшено бриллиантами и сапфирами, что соответствовало обручальному кольцу королевской особы, которое когда-то принадлежало принцессе Диане.

В этом году принц Уильям и Кейт отпраздновали 13-ю годовщину свадьбы, поделившись с поклонниками новым черно-белым портретом со своего бракосочетания.