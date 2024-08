ВИДЕО Эстонский исполнитель спел вместе с популярным американским артистом

Проект We are the Descendants - это не просто альбом, а настоящий музыкальный эксперимент, объединивший исполнителей со всего мира. Главная особенность альбома - фраза «Мы потомки», переведенная на 79 языков и исполненная вокалистами из разных стран. Каждый трек альбома представляет собой уникальное сочетание голосов и языков.