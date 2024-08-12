ВИДЕО Эстонский исполнитель спел вместе с популярным американским артистом

Проект We are the Descendants - это не просто альбом, а настоящий музыкальный эксперимент, объединивший исполнителей со всего мира. Главная особенность альбома - фраза «Мы потомки», переведенная на 79 языков и исполненная вокалистами из разных стран. Каждый трек альбома представляет собой уникальное сочетание голосов и языков.

Среди вокалистов, принявших участие в проекте, есть и наш соотечественник - Maruta (Дмитрий Марута), который исполнил партии сразу на двух языках: русском и эстонском.

Создание альбома длилось около четырех лет и включало множество сложных этапов. Основной вызов заключался в поиске переводчиков и вокалистов, которые могли бы записать свои партии на родных языках. Для многих участников это стало настоящим испытанием, ведь запись проходила в самых разных уголках планеты.

Сотрудничество со Стивеном Чесне и Fredo Bang

Работа над проектом We are the Descendants дала Дмитрию Марута возможность сотрудничать с настоящими мастерами своего дела - Стивеном Чесне и Fredo Bang.

Maruta рассказал, что со Стивеном Чесне он познакомился благодаря хорошему знакомому. «Сначала мы с ним общались просто на музыкальные темы, а потом он сказал, что у него будет один большой проект. Конечно, я согласился! Подписали договор, и позже он прислал мне наброски», - делится эстонский музыкант.

По словам певца, изначально он должен был исполнить партию на эстонском языке, но Стивен предложил ему, сменив образ, спеть и на русском. «Когда снимали на камеру нарезки для клипа, меня одели по-разному, чтобы не узнать было. Не знаю, насколько это удалось, но мои знакомые узнали меня только в моменте, где я пою на эстонском языке», - признается Дмитрий Марута.

Fredo Bang - американский рэпер из Батон-Руж, Луизиана, известный своим синглом Top с участием Lil Durk, который получил платиновый статус по версии RIAA. Его дебютный альбом Most Hated был выпущен в 2020 году и получил признание критиков.

Стивен Чесне - композитор и продюсер, написавший музыку для более чем 300 эпизодов популярных телевизионных шоу, включая Batman: the Animated Series. Чесне также создавал музыку для артхаусных фильмов, что принесло ему многочисленные награды, включая признание Международной ассоциации кинокритиков за выдающиеся достижения в области музыкальной композиции.