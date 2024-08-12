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Полтора года угроз: терроризировавшая эстонскую журналистку женщина получила по заслугам

Анналийза Кёсс
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Фото: Mihkel Maripuu / pilt videost / Elu24 kollaaž

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении временного запрета на приближение в отношении Энеки Роотс, преследующей Катрин Луст, на весь период проведения уголовного разбирательства. «Самым ужасным, наверное, была организация похорон с венками», - вспомнила Луст об угрозах в свою сторону.

Прокуратура решила запретить Энеке Роотс приближаться к ведущей передачи Kuuuurija Катрин Луст на расстояние менее десяти метров как в личных, так и в общественных местах, за исключением случаев, когда они оба вызываются в суд или в помещения, где ведется расследование уголовного дела.

Кроме того, прокуратура запретила Энеке Роотс приближаться к недвижимости Катрин Луст на расстояние менее 50 метров и связываться с ней любыми способами.

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