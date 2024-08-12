Полтора года угроз: терроризировавшая эстонскую журналистку женщина получила по заслугам

Прокуратура решила запретить Энеке Роотс приближаться к ведущей передачи Kuuuurija Катрин Луст на расстояние менее десяти метров как в личных, так и в общественных местах, за исключением случаев, когда они оба вызываются в суд или в помещения, где ведется расследование уголовного дела.