Полтора года угроз: терроризировавшая эстонскую журналистку женщина получила по заслугам

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении временного запрета на приближение в отношении Энеки Роотс, преследующей Катрин Луст, на весь период проведения уголовного разбирательства. «Самым ужасным, наверное, была организация похорон с венками», - вспомнила Луст об угрозах в свою сторону.
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Прокуратура решила запретить Энеке Роотс приближаться к ведущей передачи Kuuuurija Катрин Луст на расстояние менее десяти метров как в личных, так и в общественных местах, за исключением случаев, когда они оба вызываются в суд или в помещения, где ведется расследование уголовного дела.