ГОРОСКОП НА 13 АВГУСТА У Тельцов подходящий день для поиска новых союзников, а Львам надо быть осторожнее с деньгами

Козерог

День сложится отлично. У вас есть шанс добиться того, что прежде казалось совершенно невозможным. Но для этого нужно не действовать в одиночку, а найти союзников. Интуиция подскажет, на кого можно положиться. Многим Козерогам сегодня пригодится то, чему они научились раньше. Вероятны приятные события дома, перемены к лучшему в отношениях с родственниками. Можно оставить в прошлом обиды и претензии. Полезно обсуждать планы. Вам часто подсказывают, как лучше поступить, что предпринять, чтобы достичь поставленных целей.

Водолей

Меньше тревожьтесь по пустякам. Сегодня наверняка что-то пойдет не по плану, да и задержки в делах вполне возможны. Но самые важные задачи вы наверняка решите, и это окажется куда проще, чем можно было подумать. Неожиданно предлагают помощь люди, от которых многое зависит. Подумайте, какие ответные услуги вы могли бы оказать им. День подходит для занятий, позволяющих дать волю фантазии. Вы на многое смотрите совсем не так, как другие. Идеи, которые появляются у вас сегодня, прежде никому не приходили в голову. Необычным и запоминающимся будет романтическое свидание.

Рыбы

Благоприятный день для общения. Вы неизменно говорите то, что думаете, и окружающим это очень нравится. Можно обсуждать важные вопросы. Есть шанс найти решение, которое всем будет по вкусу. Не исключены удачные совпадения, неожиданные события, способные натолкнуть вас на интересные мысли. Не всегда легко справиться с делами, требующими внимания к деталям. Вы чаще обычного отвлекаетесь, можете что-то упустить из виду, забыть или перепутать. Хорошо, если рядом будет человек, который вовремя укажет на все ошибки.