Уже в эту пятницу, 16 августа, в Таллинне пройдет одна из самых ярких вечеринок этого лета. Не пропустите!
ДО ВСТРЕЧИ НА ТАНЦПОЛЕ ⟩ В Таллинне пройдет эксклюзивная вечеринка под открытым небом
В конце недели у самого берега Балтийского моря, под открытым небом терассы Батарейной тюрьмы состоится единственная и эксклюзивная вечеринка этого лета - SUMMER VIBES (escape from paradise!).
Гостей мероприятия ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, любимые русские хиты, которые будут звучать до самого утра, а также свежий морской бриз и звездное небо над головой!
Успейте купить билеты по цене 15 евро, потому что на входе они будут дороже!
Подробную информацию смотрите ЗДЕСЬ!