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ДО ВСТРЕЧИ НА ТАНЦПОЛЕ В Таллинне пройдет эксклюзивная вечеринка под открытым небом

Limon.ee
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SUMMER VIBES (escape from paradise!).
SUMMER VIBES (escape from paradise!). Фото: Пресс-фото.

Уже в эту пятницу, 16 августа, в Таллинне пройдет одна из самых ярких вечеринок этого лета. Не пропустите!

В конце недели у самого берега Балтийского моря, под открытым небом терассы Батарейной тюрьмы состоится единственная и эксклюзивная вечеринка этого лета - SUMMER VIBES (escape from paradise!).

Гостей мероприятия ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, любимые русские хиты, которые будут звучать до самого утра, а также свежий морской бриз и звездное небо над головой!

Успейте купить билеты по цене 15 евро, потому что на входе они будут дороже! 

Подробную информацию смотрите ЗДЕСЬ!

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