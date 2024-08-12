ДО ВСТРЕЧИ НА ТАНЦПОЛЕ В Таллинне пройдет эксклюзивная вечеринка под открытым небом

В конце недели у самого берега Балтийского моря, под открытым небом терассы Батарейной тюрьмы состоится единственная и эксклюзивная вечеринка этого лета - SUMMER VIBES (escape from paradise!).

Гостей мероприятия ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, любимые русские хиты, которые будут звучать до самого утра, а также свежий морской бриз и звездное небо над головой!

Успейте купить билеты по цене 15 евро, потому что на входе они будут дороже!

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