«Вы долбо**!» В Юрмале мужчина купил билет в первый ряд, чтобы оскорбить Галкина

— Мне надо сказать, что вы долбо**.

— А вы специально пришли для этого?

— Специально пришёл, купил билеты, … [чтобы ] сказать, что ты дебил.

Мужчиной оказался блогер Максим Винклер. Максим Галкин поблагодарил Винклера за то, что тот потратил свои деньги. Стоит отметить, что цены на билет в первый ряд составляют до 200 евро.