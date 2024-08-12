10 августа в Юрмале состоялся концерт юмориста Максима Галкина. В какой-то момент Галкин спустился в зал, чтобы поговорить со зрителями. Когда он подошел к одному из гостей, тот его оскорбил.
«Вы долбо**!» В Юрмале мужчина купил билет в первый ряд, чтобы оскорбить Галкина
— Мне надо сказать, что вы долбо**.
— А вы специально пришли для этого?
— Специально пришёл, купил билеты, … [чтобы ] сказать, что ты дебил.
Мужчиной оказался блогер Максим Винклер. Максим Галкин поблагодарил Винклера за то, что тот потратил свои деньги. Стоит отметить, что цены на билет в первый ряд составляют до 200 евро.