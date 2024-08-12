Именитый художник превратил полицейскую будку в аквариум с пираньями

Знаменитый британский художник Бэнкси пополнил улицы Лондона новыми работами. Он преобразил стеклянную полицейскую будку в центре мегаполиса, сделав ее похожей на аквариум с пираньями. Фото он уже опубликовал на своей странице в Instagram, подтвердив свою седьмую работа за минувшую неделю.

Рыбы, изображенные на полицейской будке, отличаются по стилю от предыдущих шести силуэтных дизайнов Бэнкси.

Двое полицейских изначально были замечены изучающими новую работу художника перед тем, как сделать фотографии, пишет The Guardian. Один из офицеров сообщил журналистам, что их попросили осмотреть произведение искусства после того, как его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Позже руководящий орган лондонского Сити заявил, что решает, как сохранить произведение Бэнкси, которое появилось 11 августа.

«Мы знаем о работах на полицейской будке лондонского Сити на Ладгейт-Хилл. В настоящее время мы работаем над вариантами сохранения произведения искусства».