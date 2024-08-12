Больная Кейт Миддлтон и небритый принц Уильям снялись в новом ролике

Принц и принцесса Уэльские планировали посетить Олимпиаду в Париже, однако так и не сделали этого.

В кадре - заметно похудевшая Кейт улыбается в камеру и говорит о том, как гордится британскими спортсменами. Ее волосы ровно лежат на плече, без привычных волн и укладок, а на лице - минимальный макияж, который не может скрыть последствия тяжелой болезни: осунувшуюся кожу и новые морщинки.

Жена будущего короля одета в тот же белый свитер в синюю полоску, в котором была, когда впервые рассказала общественности о своем диагнозе в марте.

Принц Уильям тоже удивил изменениями, поскольку предстал в кадре с многодневной щетиной. На нем - спортивная футболка.

Среди других, кто обратился к спортсменам в этом видео, - рэпер Snoop Dogg, футболист Дэвид Бэкхем, а также известные британские телеведущие, актеры и прочие знаменитости.

Принц и принцесса Уэльские последние недели проводят лето со своими тремя детьми, не выходя на публику. Поговаривали, что они могут приехать на Олимпиаду в Париж, однако этого не случилось. Вместо них там можно было увидеть принцессу Анну, нарядную герцогиню Эдинбургскую и других членов королевской семьи.

Рак у принцессы Уэльской диагностировали в январе 2024 года после того, как ее экстренно госпитализировали. Долгое время Букингемский дворец хранил молчание по поводу ее болезни, однако в СМИ активно начали распространяться домыслы и теории заговора. Чтобы развеять их, Кейт записала видеообращение, где обо всем рассказала.