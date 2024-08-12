ФОТО Молния оставила след на дереве в парке Кадриорг

В ночь с субботы на воскресенье в различных частях Эстонии бушевала гроза. Молнии в Пярну, Вильянди, Таллинне, Тюри и других городах были запечатлены на фото, которыми делятся в группе на Facebook Äikesehuvilised (Любители гроз). В Пярну молния ударила в жилой дом. Не обошлось без ударов молнии и в парке Кадриорг.