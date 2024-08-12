В выходные на Эстонию обрушилась непогода. Одно из деревьев в парке Кадриорг попало под удар молнии.
ФОТО ⟩ Молния оставила след на дереве в парке Кадриорг
В ночь с субботы на воскресенье в различных частях Эстонии бушевала гроза. Молнии в Пярну, Вильянди, Таллинне, Тюри и других городах были запечатлены на фото, которыми делятся в группе на Facebook Äikesehuvilised (Любители гроз). В Пярну молния ударила в жилой дом. Не обошлось без ударов молнии и в парке Кадриорг.
В группе на Facebook Ilmahuvilised жительница Таллинна Ингрид поделилась фотографиями дерева, которое попало под удар молнии. «Молния ударила в дерево. Таллинн, Кадриорг. 11.08.24», - написала она к фотографиям.
Ингрид уточняет, что дерево, в которое ударил гром, находится в японском саду.
Японский сад расположен в Кадриорге, его создание началось в 2011 году. В японском саду, помимо растений, очень важными элементами являются камни и вода.