МИЛЫЕ ФОТО Именитая эстонская спортсменка вышла замуж

Спортсменка Кристин Таттар сообщила радостную новость в социальных сетях. «1+1=1 08.08.2024», - написала она под красивой свадебной фотографией.

В качестве места Кристин Таттар указала мызу Падизе, расположенную в 50 километрах от Таллинна.

В конце сентября прошлого года Кристин Таттар сообщила, что ее возлюбленный Сильвер Лятт, который также играет в дискогольф, сделал ей предложение. «То, что сначала казалось обычным днем на природе, внезапно превратилось в один из самых больших сюрпризов в моей жизни», - рассказала Кристин, самая успешная женщина-дискогольфистка Эстонии, которая в тот чудесный день отправилась с любимым на прогулку на гору Grandfather Mountain в Северной Каролине, США.

Когда они добрались до вершины, ее возлюбленный опустился на одно колено: «И он попросил меня выйти за него замуж. Я совсем этого не ожидала! Конечно, я сказала да!»

Таттар и Лятт познакомились в 2016 году.