КАК МИЛО! Смотри, кто приветствует жителей и гостей Харьюмаа

У дороги Козе-Ягала в деревне Куусемяэ, расположенной в волости Ания в Харьюмаа, находится необычный медведь, сделанный из тюков сена. Медведя называют «Мыммик», и каждая его деталь тщательно продумана и создана совместными усилиями местных.

Этот шедевр из тюков сена ждет всех, кто проезжает мимо, чтобы они могли сделать с ним фотографии.

Медведь. Фото: Jarko Nõmme

Anijauudised.ee пишет, что медведь – это не просто произведение искусства, а символ, который соединяет элементы традиционной сельской жизни с современным искусством, привнося в сельскую местность новые достопримечательности.

Инициатором проекта является Марек Суйк, который заявил: «Идея нашего медвежонка, созданного из тюков сена, родилась после одного замечательного путешествия. Целью было создать нечто, что вызовет улыбку на лицах людей и добавит немного радости в их повседневную жизнь».

«Было бы здорово, если бы люди приезжали в волость Ания и посещали не только нашу прекрасную мызу, но и местные кафе. Вместе с медвежонком посетители могли бы сделать замечательные фотографии и поделиться этой радостью с другими», - сказал Суйк местному изданию anijauudised.ee.