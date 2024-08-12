Сложный день для восприимчивых людей: их одолевают противоречивые чувства, часто из-за них не удается уделить должное внимание делам. Небрежность и легкомыслие могут иметь неприятные последствия, лучше настроиться на серьезный лад.
ГОРОСКОП НА 12 АВГУСТА ⟩ Девам стоит сохранять спокойствие, а Скорпионы смогут произвести хорошее впечатление
Любые ошибки старайтесь исправлять немедленно; позже для этого потребуется куда больше времени. День хорошо подходит для того, чтобы планировать покупки, сравнивать цены, торговаться. В коммерческой деятельности везет новичкам, они могут заключить выгодные сделки. Вечер обещает приятные известия.
Овен
Начало дня будет насыщенным. За несколько часов можно успеть многое, если не тратить время на пустые разговоры. Лучше действовать самостоятельно: так вы гораздо быстрее добиваетесь успеха, а усилий требуется меньше. Вероятны необычные предложения, касающиеся работы. Некоторые Овны смогут заняться именно тем, о чем давно мечтали. Вторая половина дня подходит для того, чтобы заниматься привычными несложными делами. Скучными они не кажутся, справляетесь вы отлично. Вероятны хорошие новости, важные не только для вас, но и для тех, кого вы любите.
Телец
Подходящий день для полезных дел. Неважно, будут они простыми или сложными: вы в любом случае отлично справитесь, не допустите ошибок, да и времени потратите меньше, чем ожидали. Многие Тельцы сегодня помогают окружающим и получают от этого удовольствие. Вероятно начало дружеских или романтических отношений. Не всем удастся хорошо отдохнуть: сегодня вам просто не хочется сидеть сложа руки, все время хочется чем-то заниматься. Но небольшая пауза все же не помешала бы. Нужно восстановить силы и подготовиться к важным делам, которые ждут вас завтра.
Близнецы
Начало дня благоприятно с деловой точки зрения. Это подходящее время для того, чтобы взяться за что-то новое: вы быстро разберетесь, как достичь цели. Охотно помогают старые и новые знакомые. Отношения, которые прежде носили исключительно профессиональный характер, могут стать менее формальными. Не исключено и начало романтической истории. Вторая половина дня – время, когда вам нужно будет о многом подумать. Нужны тишина и спокойствие; поищите место, где никто не будет отвлекать вас. Становится ясно, какие ошибки вы допустили раньше и как их можно исправить сейчас.
Рак
В начале дня возможны мелкие неприятности, досадные недоразумения. Они едва ли всерьез огорчат вас. Удается с юмором отнестись к происходящему. Окружающим нравится такой подход, многие хотят познакомиться поближе. Ваши идеи по душе влиятельным людям; есть шанс найти очень сильных союзников. Вторая половина дня будет благоприятной и плодотворной. Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Некоторые Раки удачно решат сложные бытовые вопросы. Можно покупать нужные вещи для дома.
Лев
Не спешите. В первой половине дня могут возникнуть трудности. Но особенно переживать из-за них не стоит: речь идет о мелочах, с которыми вы легко справитесь. Следите за порядком в финансовых делах. До полудня лучше не делать крупных покупок, не брать кредитов. Вторая половина дня будет легкой и благоприятной. Она порадует многих Львов. Удачное совпадение позволит быстро и без труда исправить какие-то старые ошибки, а также сделать то, что было запланировано давным-давно. Неожиданные встречи с друзьями поднимают настроение.
Дева
Наступил подходящий день для того, чтобы разобраться в сложном и запутанном деле, о котором вы в последнее время много размышляли. Если вы будете внимательны, то наверняка найдете ответы на все вопросы. Вероятны неожиданные встречи с людьми, с которыми вы когда-то сотрудничали. Не исключено, что откроются новые профессиональные перспективы. Не всегда легко найти общий язык с близкими: кажется, что вас не слышат и не понимают. Но в ваших силах не допустить конфликта. Обо всем удастся договориться, если вы сохраните спокойствие и доброжелательность.
Весы
Начало дня приносит много хороших идей. Не всегда их можно реализовать немедленно. Интуиция обязательно подскажет, когда наступит благоприятный момент для решительных действий. Вы многому учитесь у старых и новых знакомых, они охотно делятся опытом, рассказывают, с какими трудностями столкнулись и как их преодолели. Вторая половина дня будет довольно утомительной, но плодотворной. Можно справиться с какими-то мелкими делами, разобраться с тем, до чего долго не доходили руки. Возможны необычные встречи. Они произведут на вас сильное впечатление, вдохновят.
Скорпион
Отличный день для общения. Вы на любого способны произвести хорошее впечатление. Не нужно даже особенно стараться, чтобы понравиться новым знакомым или поладить со старыми. Возможны романтические увлечения. Если вы почувствуете к кому-то симпатию, она наверняка будет взаимной. Некоторые трудности возникают там, где требуется аккуратность, сосредоточенность и внимание к мелким деталям. Часто отвлекаясь, вы допускаете ошибки, и не всегда удается их вовремя заметить. Если вы заняты чем-то важным, не поленитесь лишний раз убедиться, что сделали все верно.
Стрелец
Трудно собраться с мыслями и принять верное решение. Вы часто идете на поводу у эмоций, говорите и делаете первое, что приходит в голову. Многим Стрельцам не хочется мириться с тем, что в их дела вмешиваются случайные люди. Вероятны напряженные моменты, горячие споры. Но серьезных проблем вам удается избежать. Можно добиться успеха там, где нужны творческий подход и умение импровизировать. На многие вещи вы смотрите совсем не так, как другие. Именно это становится вашим преимуществом. Окружающие замечают ваши победы и восхищаются ими.
Козерог
Будет нервно и непросто, но вы справитесь. Действовать нужно быстро. Нельзя сказать, что вам это особенно нравится. Однако здравый смысл подсказывает, что сейчас другого выхода нет, а вы с ним не спорите. Можно положиться на давних союзников, они не подведут. Новые знакомые порой ведут себя странно, и с ними стоит быть настороже. Возможны необычные открытия и удивительные новости. То, что вы узнаете сегодня, может положить начало большим переменам в жизни. Не исключено начало романтических отношений, которые вскоре примут серьезный характер.
Водолей
День необычных дел. Вам предстоит заниматься тем, о чем вы прежде знали очень мало. Будет ли сложно? Наверняка, но и интересно будет тоже. У вас появляются идеи, которые прежде никому не приходили в голову. Окружающих восхищает ваш необычный подход к делам, как и способность быстро сориентироваться в совершенно новой ситуации. Вероятны удачные поездки. Не обязательно отправляться на край света: яркие впечатления могут ожидать вас каком-то живописном месте совсем рядом с домом. Возможны необычные встречи, знакомства, которые запомнятся надолго.
Рыбы
Начало дня будет непростым. Вы чаще обычного нервничаете из-за пустяков, сердитесь, если хоть что-то идет не по-вашему. Старайтесь не ссориться с теми, кто вам дорог. В ваших силах сгладить острые углы, разрядить обстановку шуткой, перевести любой разговор в конструктивное русло. Часто именно вы находите решения, которые нравятся всем. Позже наступит легкий и благоприятный период, отлично подходящий для общения с самыми разными людьми. Вы ко многим легко находите подход, нравитесь даже тем, кто обычно очень требователен.