ГОРОСКОП НА 12 АВГУСТА Девам стоит сохранять спокойствие, а Скорпионы смогут произвести хорошее впечатление

Любые ошибки старайтесь исправлять немедленно; позже для этого потребуется куда больше времени. День хорошо подходит для того, чтобы планировать покупки, сравнивать цены, торговаться. В коммерческой деятельности везет новичкам, они могут заключить выгодные сделки. Вечер обещает приятные известия.

Овен

Начало дня будет насыщенным. За несколько часов можно успеть многое, если не тратить время на пустые разговоры. Лучше действовать самостоятельно: так вы гораздо быстрее добиваетесь успеха, а усилий требуется меньше. Вероятны необычные предложения, касающиеся работы. Некоторые Овны смогут заняться именно тем, о чем давно мечтали. Вторая половина дня подходит для того, чтобы заниматься привычными несложными делами. Скучными они не кажутся, справляетесь вы отлично. Вероятны хорошие новости, важные не только для вас, но и для тех, кого вы любите.

Телец

Подходящий день для полезных дел. Неважно, будут они простыми или сложными: вы в любом случае отлично справитесь, не допустите ошибок, да и времени потратите меньше, чем ожидали. Многие Тельцы сегодня помогают окружающим и получают от этого удовольствие. Вероятно начало дружеских или романтических отношений. Не всем удастся хорошо отдохнуть: сегодня вам просто не хочется сидеть сложа руки, все время хочется чем-то заниматься. Но небольшая пауза все же не помешала бы. Нужно восстановить силы и подготовиться к важным делам, которые ждут вас завтра.

Близнецы